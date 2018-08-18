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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3057305830593060

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 66
Вже навіть перевищили
42%
28
Приблизно на рівні 2013
18%
12
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
20%
13
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:49

  sesk написав:В некоторых местах она стоит ноль. И нужно поддерживать вложениями в жилом состоянии. Золото жрать не просит, не окисляется. Следовательно хранение затрат не требует.


Грам в 100 грамовому зливку 1312 грн на купить. На продать 1217 грн.
Попадос автоматом в 7.8 %

Рекомендуєте взять? По 1312 грн і під матрас?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 13:34

  Васенька написав:рахуючи з 2000 по 2020рр в Україні ціни виросли в середньому в 10 разів в гривнях,
а зарплати В ГРИВНЯХ виросли в 50-100 разів... :mrgreen:

Ну, то вы загнули. Папа в Киевэнерго в 2002-м году получал 900 гривен, сейчас там на такой должности получают (обычный работяга 5-го или 6-го разряда, не начальник), ну, может, в 10 раз больше, и то вряд ли, но никак не в 50-100.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:37

Сергей Смирнов про Мрочковского и нарезку квартир на части:
https://www.youtube.com/watch?v=Ezt_ZpVbae0
и что это нифига не просто на самом деле
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:тут нікого не цікавлять квартирі в Бахмачі, Овручі, Малині та інших райцентрах.
За исключением Броваров,Борисполя,Обухова и К-Святошинского
Люсибура
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:01

не расслабляемся
Украина является ответчиком в 21 деле на 250 млрд грн в иностранных юрисдикциях по искам инвесторов, - Кабмин...текущая статистика обращений иностранных инвесторов с претензиями и исками к государству Украина позволяет предположить, что тенденция подачи новых исков к Украине на основании международных соглашений о содействии и защите иностранных инвестиций будет сохраняться.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:19

  foxluck написав:Сергей Смирнов про Мрочковского и нарезку квартир на части:
https://www.youtube.com/watch?v=Ezt_ZpVbae0
и что это нифига не просто на самом деле

Холивар инфоцыган. Но на самом деле, я бы пристрелил этого п*дораса Мрочковского за его советы по делению квартир на студии для посуточной сдачи.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:24

  airmax78 написав:
  foxluck написав:Сергей Смирнов про Мрочковского и нарезку квартир на части:
https://www.youtube.com/watch?v=Ezt_ZpVbae0
и что это нифига не просто на самом деле

Холивар инфоцыган. Но на самом деле, я бы пристрелил этого п*дораса Мрочковского за его советы по делению квартир на студии для посуточной сдачи.

Бажаючим погратися в хостели тре брати кадор на жилянській.
Там вся будівля нежитлова. Роби шо хочеш.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а це рядом з Києвом???
15км від Борисполя всього, 40км до метро.
квартира-студія за 2000 баксов
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodaetsy ... 0c524d3fc9 :twisted:
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:21

  Васенька написав:а це рядом з Києвом???
15км від Борисполя всього, 40км до метро.
квартира-студія за 2000 баксов
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodaetsy ... 0c524d3fc9 :twisted:

Вась, Ти там в раді багато не говори, а то ще виженуть за профнепридатність.
Всім процвітання!
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