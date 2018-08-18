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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:15
airmax78 написав:
Это очень хороший вариант, мне кажется. Надо покупать. Я бы купил, но у меня сейчас нет таких свободных денег.
Так возьмите в кредит под велосипед, нельзя сдаваться!
Флай уже на марше и готов к окружению Киева своими кавалирками. Если он нанесет удар под Борисполем, мы все окажемся практически в котле.
После такого развития событий за Тетрис и даже за Тарьян никто не даст рваной гривны - пятки разгромленных наголову инвесторов немедленно засверкают в сторону офшоров.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:23
airmax78 написав: Serg-ik написав:sequence
Согласен. Я немного перепутал. В одном сообщении сравнивались з/п 2007 с з/п 2019. Исходя из этого и задал вопрос. А с 1999-2000 конечно всё в баксах выросло
В 2000 можно было купить какой-то Самсунг с кинескопом 1 дюйм за 300 баксов, а сейчас купите 32 дюйма смарт ТВ
Мобила примитивная стоила 300+ баксов, а сейчас-20.
Квартиру в Нью Йорке можно было купить за 150К, а сейчас 1.5 ляма.
Смотря где и какую.
И сейчас можно купить убитый кооп-студию в хреновой части Бруклина тысяч за 130, а можно и в хорошей части Бруклина купить ...ну вот сейчас в бидинге, где живут знакомые уже месяца 2 не могут продать 2бедрум (3к по нашему), цена начиналась с 310 куе и уже опустилась до 290. Надо деалать ремонт. Еще 20 куе - вступительный взнос в кооп. Уставом коопа запрещен рент, только для собственного проживания. Очень старый билдинг, но кирпичный, что редкость для НЙ.
Означенный Вами ценник - это Манхеттен и близкие к Манхеттену районы и/или новые билдинги (монолитнокаркасные) в хороших локациях.
Только, пардоньте, минималка, на которую мало кто работает, 15 бакосв в час. Мортгиджи, раздаваемые направо и налево и списание интереса (%%)банка с доходов. Давайте такое сделаем в Киеве и это уже не рОкета будет а межгалактический корабль со световой скоростью.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:35
antey1969 написав:
Навскидку пролистал предложения домов и квартир в нескольких райцентрах, которые просматривал для коллеги в конце 2015 года. Везде прошло падение цен на прелести в долларах в 1.5-2 раза
Якже так???
Тут пишуть, що росте %% жирів в маслі, і всі багатіють і гладшають, ях хом,яки????
airmax78 написав:
Это очень хороший вариант.
Лише для того, щоб возити туди на перегляд представників укро-їліти.
Щоб вона знала, як нарот живе в 20 км від Києва.
Ну і похарчувати би її в найближчому генделику....
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:48
asti написав: airmax78 написав: Serg-ik написав:
Согласен. Я немного перепутал.
Квартиру в Нью Йорке можно было купить за 150К, а сейчас 1.5 ляма.
И сейчас в Нью Йорке можно купить квартиру за 150к и за 100к и даже за 50к вагончик на Лонг Айленде в получасе езды от Манхеттена вполне можно приобрести!
разве что на вертолете, посмотрите на карту НЙ.
Для сравнения и понимания, когда будете смотреть, Бруклин (один из 5 основных районов НЙ) больше Киева.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:56
Васенька написав: Первый написав:
Вась, Ти там в раді багато не говори, а то ще виженуть за профнепридатність.
ти про цю квартирку розкажи?
дорого? дешево?
Вася, реально виженуть.
Всім процвітання!
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