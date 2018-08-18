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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3059306030613062

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 67
Вже навіть перевищили
43%
29
Приблизно на рівні 2013
18%
12
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
7%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
13
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:15

  airmax78 написав:
  Васенька написав:flyman ти що скажеш?
як твій цоколь чи краще?
15км від Борисполя всього, 40км до метро.
квартира-студія за 2000 баксов
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodaetsy ... 0c524d3fc9 :twisted:

Это очень хороший вариант, мне кажется. Надо покупать. Я бы купил, но у меня сейчас нет таких свободных денег.

Так возьмите в кредит под велосипед, нельзя сдаваться!
Флай уже на марше и готов к окружению Киева своими кавалирками. Если он нанесет удар под Борисполем, мы все окажемся практически в котле.
После такого развития событий за Тетрис и даже за Тарьян никто не даст рваной гривны - пятки разгромленных наголову инвесторов немедленно засверкают в сторону офшоров.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:23

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:sequence
Согласен. Я немного перепутал. В одном сообщении сравнивались з/п 2007 с з/п 2019. Исходя из этого и задал вопрос. А с 1999-2000 конечно всё в баксах выросло
В 2000 можно было купить какой-то Самсунг с кинескопом 1 дюйм за 300 баксов, а сейчас купите 32 дюйма смарт ТВ
Мобила примитивная стоила 300+ баксов, а сейчас-20.

Квартиру в Нью Йорке можно было купить за 150К, а сейчас 1.5 ляма.


Смотря где и какую.
И сейчас можно купить убитый кооп-студию в хреновой части Бруклина тысяч за 130, а можно и в хорошей части Бруклина купить ...ну вот сейчас в бидинге, где живут знакомые уже месяца 2 не могут продать 2бедрум (3к по нашему), цена начиналась с 310 куе и уже опустилась до 290. Надо деалать ремонт. Еще 20 куе - вступительный взнос в кооп. Уставом коопа запрещен рент, только для собственного проживания. Очень старый билдинг, но кирпичный, что редкость для НЙ.
Означенный Вами ценник - это Манхеттен и близкие к Манхеттену районы и/или новые билдинги (монолитнокаркасные) в хороших локациях.
Только, пардоньте, минималка, на которую мало кто работает, 15 бакосв в час. Мортгиджи, раздаваемые направо и налево и списание интереса (%%)банка с доходов. Давайте такое сделаем в Киеве и это уже не рОкета будет а межгалактический корабль со световой скоростью. :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:35

  antey1969 написав:Навскидку пролистал предложения домов и квартир в нескольких райцентрах, которые просматривал для коллеги в конце 2015 года. Везде прошло падение цен на прелести в долларах в 1.5-2 раза

Якже так???
Тут пишуть, що росте %% жирів в маслі, і всі багатіють і гладшають, ях хом,яки????
  airmax78 написав:
  Васенька написав:flyman ти що скажеш?
як твій цоколь чи краще?
15км від Борисполя всього, 40км до метро.
квартира-студія за 2000 баксов
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodaetsy ... 0c524d3fc9 :twisted:

Это очень хороший вариант.

Лише для того, щоб возити туди на перегляд представників укро-їліти.
Щоб вона знала, як нарот живе в 20 км від Києва.
Ну і похарчувати би її в найближчому генделику.... :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:48

  asti написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Согласен. Я немного перепутал.
Квартиру в Нью Йорке можно было купить за 150К, а сейчас 1.5 ляма.
И сейчас в Нью Йорке можно купить квартиру за 150к и за 100к и даже за 50к вагончик на Лонг Айленде в получасе езды от Манхеттена вполне можно приобрести!


разве что на вертолете, посмотрите на карту НЙ.
Для сравнения и понимания, когда будете смотреть, Бруклин (один из 5 основных районов НЙ) больше Киева.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:56

  Васенька написав:
  Первый написав:
  Васенька написав:а це рядом з Києвом???
15км від Борисполя всього, 40км до метро.
квартира-студія за 2000 баксов
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodaetsy ... 0c524d3fc9 :twisted:

Вась, Ти там в раді багато не говори, а то ще виженуть за профнепридатність.

ти про цю квартирку розкажи?
дорого? дешево?


Вася, реально виженуть.
Всім процвітання!
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