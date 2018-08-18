Додано: Сер 26 лют, 2020 17:23

airmax78 написав: Serg-ik написав: sequence

Согласен. Я немного перепутал. В одном сообщении сравнивались з/п 2007 с з/п 2019. Исходя из этого и задал вопрос. А с 1999-2000 конечно всё в баксах выросло

В 2000 можно было купить какой-то Самсунг с кинескопом 1 дюйм за 300 баксов, а сейчас купите 32 дюйма смарт ТВ

Мобила примитивная стоила 300+ баксов, а сейчас-20. Согласен. Я немного перепутал. В одном сообщении сравнивались з/п 2007 с з/п 2019. Исходя из этого и задал вопрос. А с 1999-2000 конечно всё в баксах вырослоВ 2000 можно было купить какой-то Самсунг с кинескопом 1 дюйм за 300 баксов, а сейчас купите 32 дюйма смарт ТВМобила примитивная стоила 300+ баксов, а сейчас-20.

Квартиру в Нью Йорке можно было купить за 150К, а сейчас 1.5 ляма. Квартиру в Нью Йорке можно было купить за 150К, а сейчас 1.5 ляма.

Смотря где и какую.И сейчас можно купить убитый кооп-студию в хреновой части Бруклина тысяч за 130, а можно и в хорошей части Бруклина купить ...ну вот сейчас в бидинге, где живут знакомые уже месяца 2 не могут продать 2бедрум (3к по нашему), цена начиналась с 310 куе и уже опустилась до 290. Надо деалать ремонт. Еще 20 куе - вступительный взнос в кооп. Уставом коопа запрещен рент, только для собственного проживания. Очень старый билдинг, но кирпичный, что редкость для НЙ.Означенный Вами ценник - это Манхеттен и близкие к Манхеттену районы и/или новые билдинги (монолитнокаркасные) в хороших локациях.Только, пардоньте, минималка, на которую мало кто работает, 15 бакосв в час. Мортгиджи, раздаваемые направо и налево и списание интереса (%%)банка с доходов. Давайте такое сделаем в Киеве и это уже не рОкета будет а межгалактический корабль со световой скоростью.