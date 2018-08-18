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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:23
airmax78 написав: Serg-ik написав:sequence
Согласен. Я немного перепутал. В одном сообщении сравнивались з/п 2007 с з/п 2019. Исходя из этого и задал вопрос. А с 1999-2000 конечно всё в баксах выросло
В 2000 можно было купить какой-то Самсунг с кинескопом 1 дюйм за 300 баксов, а сейчас купите 32 дюйма смарт ТВ
Мобила примитивная стоила 300+ баксов, а сейчас-20.
Квартиру в Нью Йорке можно было купить за 150К, а сейчас 1.5 ляма.
Смотря где и какую.
И сейчас можно купить убитый кооп-студию в хреновой части Бруклина тысяч за 130, а можно и в хорошей части Бруклина купить ...ну вот сейчас в бидинге, где живут знакомые уже месяца 2 не могут продать 2бедрум (3к по нашему), цена начиналась с 310 куе и уже опустилась до 290. Надо деалать ремонт. Еще 20 куе - вступительный взнос в кооп. Уставом коопа запрещен рент, только для собственного проживания. Очень старый билдинг, но кирпичный, что редкость для НЙ.
Означенный Вами ценник - это Манхеттен и близкие к Манхеттену районы и/или новые билдинги (монолитнокаркасные) в хороших локациях.
Только, пардоньте, минималка, на которую мало кто работает, 15 бакосв в час. Мортгиджи, раздаваемые направо и налево и списание интереса (%%)банка с доходов. Давайте такое сделаем в Киеве и это уже не рОкета будет а межгалактический корабль со световой скоростью.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:48
asti написав: airmax78 написав: Serg-ik написав:
Согласен. Я немного перепутал.
Квартиру в Нью Йорке можно было купить за 150К, а сейчас 1.5 ляма.
И сейчас в Нью Йорке можно купить квартиру за 150к и за 100к и даже за 50к вагончик на Лонг Айленде в получасе езды от Манхеттена вполне можно приобрести!
разве что на вертолете, посмотрите на карту НЙ.
Для сравнения и понимания, когда будете смотреть, Бруклин (один из 5 основных районов НЙ) больше Киева.
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2
Додано: Сер 26 лют, 2020 17:56
Васенька написав: Первый написав:
Вась, Ти там в раді багато не говори, а то ще виженуть за профнепридатність.
ти про цю квартирку розкажи?
дорого? дешево?
Вася, реально виженуть.
Всім процвітання!
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Додано: Сер 26 лют, 2020 19:59
rjkz написав:
2000-2001 год ездил раз в неделю в Край-рай на Обуховской трассе
да было такое заведение)
кстати если не ошибаюсь в 2001м помогал дружбану купить плазму 40", 5куе...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 26 лют, 2020 20:04
rjkz написав:
...ну вот сейчас в бидинге, где живут знакомые уже месяца 2 не могут продать 2бедрум (3к по нашему), цена начиналась с 310 куе и уже опустилась до 290. Надо деалать ремонт. Еще 20 куе - вступительный взнос в кооп. Уставом коопа запрещен рент, только для собственного проживания.
Очень старый билдинг, но кирпичный, что редкость для НЙ.
думаю там в уставе коопа еще много интересного
яркий пример неликвида)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 26 лют, 2020 20:19
Serg-ik
- а тут ви цей свій допис викладали?
- лендлорди - нервово курять в стороні
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Сер 26 лют, 2020 20:42
flyman написав: Чукча2 написав: Faceless написав:
Депресивне містечко, як і Конотоп
В свете последних событий, такие отдалённые райцентры могут показать хорошую рОкету, в отличии от перенаселённого Киева...не всё так однозначно
Америкоси на пенсію їдуть в дешеву Маямі з дорогих НьюЙорків, так і укри можуть їхати в дешеві Конотопи/Коростені з дорогих Києвів, це і будівельник, і Уня, і я кажу....
... а багаті українці - можуть собі дозволити Анталію!
- бідні - цоколь в іпенях!
ДумайТЕ!©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Сер 26 лют, 2020 21:02
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