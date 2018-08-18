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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 лют, 2020 22:19
У Мінекономіки назвали причину зростання цін на житло.
Ціни на житло на первинному ринку в січні 2020 року зросли на 7,9% відносно аналогічного періоду минулого року, в той час як у грудні ціни збільшилися на 6,4%.https://news.finance.ua/ua/news/-/46598 ... nfografika
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lel
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Додано: Сер 26 лют, 2020 22:19
airmax78 написав: gonchik74 написав:airmax78
Ну чому у діми все по 2.70? Робиш кухню-вітальню на 30+ метрів і воно нормально так тисне на голову. "черновая отделка стен" - це як?) Просто не штукатурені ж наче?
Это шутка была, про рецепт счастья. Хотя только отчасти шутка. Не знаю почему они не делают 3м потолки. 3м из э маст. Ни вентиляцию не сделаешь, ни канальный кондер не поставишь в 2.7
макс,ты у тебя ставишь канальную вентеляцию?
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PS4
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Додано: Сер 26 лют, 2020 22:30
PS4 написав: airmax78 написав: gonchik74 написав:airmax78
Ну чому у діми все по 2.70? Робиш кухню-вітальню на 30+ метрів і воно нормально так тисне на голову. "черновая отделка стен" - це як?) Просто не штукатурені ж наче?
Это шутка была, про рецепт счастья. Хотя только отчасти шутка. Не знаю почему они не делают 3м потолки. 3м из э маст. Ни вентиляцию не сделаешь, ни канальный кондер не поставишь в 2.7
макс,ты у тебя ставишь канальную вентеляцию?
Если денег хватит.
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airmax78
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