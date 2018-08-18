RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3060306130623063

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 67
Вже навіть перевищили
43%
29
Приблизно на рівні 2013
18%
12
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
7%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
13
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У Мінекономіки назвали причину зростання цін на житло.
Ціни на житло на первинному ринку в січні 2020 року зросли на 7,9% відносно аналогічного періоду минулого року, в той час як у грудні ціни збільшилися на 6,4%.
https://news.finance.ua/ua/news/-/46598 ... nfografika
lel
 
Повідомлень: 2468
З нами з: 10.12.13
Подякував: 969 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:19

  airmax78 написав:
  gonchik74 написав:airmax78
Ну чому у діми все по 2.70? Робиш кухню-вітальню на 30+ метрів і воно нормально так тисне на голову. "черновая отделка стен" - це як?) Просто не штукатурені ж наче?

Это шутка была, про рецепт счастья. Хотя только отчасти шутка. Не знаю почему они не делают 3м потолки. 3м из э маст. Ни вентиляцию не сделаешь, ни канальный кондер не поставишь в 2.7

макс,ты у тебя ставишь канальную вентеляцию?
PS4
 
Повідомлень: 165
З нами з: 26.12.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:30

  PS4 написав:
  airmax78 написав:
  gonchik74 написав:airmax78
Ну чому у діми все по 2.70? Робиш кухню-вітальню на 30+ метрів і воно нормально так тисне на голову. "черновая отделка стен" - це як?) Просто не штукатурені ж наче?

Это шутка была, про рецепт счастья. Хотя только отчасти шутка. Не знаю почему они не делают 3м потолки. 3м из э маст. Ни вентиляцию не сделаешь, ни канальный кондер не поставишь в 2.7

макс,ты у тебя ставишь канальную вентеляцию?

Если денег хватит.
airmax78
 
Повідомлень: 33495
З нами з: 25.10.12
Подякував: 847 раз.
Подякували: 3851 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 23:43

  Прохожий написав:
  rjkz написав:...ну вот сейчас в бидинге, где живут знакомые уже месяца 2 не могут продать 2бедрум (3к по нашему), цена начиналась с 310 куе и уже опустилась до 290. Надо деалать ремонт. Еще 20 куе - вступительный взнос в кооп. Уставом коопа запрещен рент, только для собственного проживания. Очень старый билдинг, но кирпичный, что редкость для НЙ.

думаю там в уставе коопа еще много интересного

яркий пример неликвида)


Да, для США это очень неудобно - у моих знакомых ребенку 5 лет, только в школу пошел, элементари скул очень классная, но мидл и хай скулс - ниже плинтуса. То есть надо будет что-то решать через лет 5, когда надо будет идти в мидл скул. А школы - по месту проживания. Делают как-то левые договора рента, но это "наши" таким развлекаются, вообще, не знаю или в НЙ, но за такое можно и в бесплатную квартиру на несколько лет угодить.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10387
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4452 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 23:44

Промисловість швидко падає вниз.
Чим нижче впаде, тим вищі ціни КржН???Рокета, йошта мідь!


https://censor.net.ua/photo_news/317812 ... _ekonomist
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21036
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1171 раз.
Подякували: 2167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 23:52

Шош рокетос??

Хайпанем немножечко рОкетой?


Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1962
З нами з: 22.12.16
Подякував: 160 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3060306130623063
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1773, 1774, 1775
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17744 2861534
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лют, 2020 23:59
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
463 194482
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 12:21
RomanM
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10453
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.