Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:...ну вот сейчас в бидинге, где живут знакомые уже месяца 2 не могут продать 2бедрум (3к по нашему), цена начиналась с 310 куе и уже опустилась до 290. Надо деалать ремонт. Еще 20 куе - вступительный взнос в кооп. Уставом коопа запрещен рент, только для собственного проживания. Очень старый билдинг, но кирпичный, что редкость для НЙ.
думаю там в уставе коопа еще много интересного
яркий пример неликвида)
Да, для США это очень неудобно - у моих знакомых ребенку 5 лет, только в школу пошел, элементари скул очень классная, но мидл и хай скулс - ниже плинтуса. То есть надо будет что-то решать через лет 5, когда надо будет идти в мидл скул. А школы - по месту проживания. Делают как-то левые договора рента, но это "наши" таким развлекаются, вообще, не знаю или в НЙ, но за такое можно и в бесплатную квартиру на несколько лет угодить.
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