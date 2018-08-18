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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3060306130623063

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 67
Вже навіть перевищили
43%
29
Приблизно на рівні 2013
18%
12
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
7%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
13
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У Мінекономіки назвали причину зростання цін на житло.
Ціни на житло на первинному ринку в січні 2020 року зросли на 7,9% відносно аналогічного періоду минулого року, в той час як у грудні ціни збільшилися на 6,4%.
https://news.finance.ua/ua/news/-/46598 ... nfografika
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 23:43

  Прохожий написав:
  rjkz написав:...ну вот сейчас в бидинге, где живут знакомые уже месяца 2 не могут продать 2бедрум (3к по нашему), цена начиналась с 310 куе и уже опустилась до 290. Надо деалать ремонт. Еще 20 куе - вступительный взнос в кооп. Уставом коопа запрещен рент, только для собственного проживания. Очень старый билдинг, но кирпичный, что редкость для НЙ.

думаю там в уставе коопа еще много интересного

яркий пример неликвида)


Да, для США это очень неудобно - у моих знакомых ребенку 5 лет, только в школу пошел, элементари скул очень классная, но мидл и хай скулс - ниже плинтуса. То есть надо будет что-то решать через лет 5, когда надо будет идти в мидл скул. А школы - по месту проживания. Делают как-то левые договора рента, но это "наши" таким развлекаются, вообще, не знаю или в НЙ, но за такое можно и в бесплатную квартиру на несколько лет угодить.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 00:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Непонятное ценообразование. Разброс цен от 50 000 до 65000 на аналогичные квартиры.
sesk
 
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