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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3102310331043105>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 74
Вже навіть перевищили
42%
31
Приблизно на рівні 2013
18%
13
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
6
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
14
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 19:46

  antey1969 написав:
  investorkiev написав:https://minfin.com.ua/realty/articles/taras-kirichenko-uzhe-v-etom-godu-my-uvidim-ipotechnye-kredity-pod-10/?fbclid=IwAR1AdPstKf7wm5zHm48WoDK5KgQoSCkXBrRluSx3Ya0Fo8BOM3VpF9Xmr-U

Уже в этом году ипотека под 10%

Минфин - это хорошо.
А вот где они возьмут на это деньги на фоне гарантированного секвестра бюджета и назревающего кризиса?


У меня есть предложение.
Надо собрать ракетчиков. И чтобы они выступили кредиторами ипотечников. С обязанностью купить квартиры у них же, у ракетчиков.
Ракетчики получат надежный и стабильный доход. Ведь ипотека это просто! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 20:01

  investorkiev написав:
  xio13 написав:При доступній іпотеці лендлорди соснуть лапу.
Так шо статейки ці собі для страшилок прибережіть. Шоб лякати себе коли гарний настрій.

З 50000$, 10% це 5000$ лише за відсотки на рік , 400$ лише відсотків в міс це фіаско. Іпотека не може бути вище 5-6% у папері гривні.


Знаток, а знаешь по чем квартиры в Вегасе?

Натаха, а ти знаєш, почому зараз квартири в Донецьку і Луганську?
Чому ти не хочеш там вести орендний бізнес?
Там ментально близькі люди, ти їх добре розумієш.
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 20:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Возьмем стандартную однушечку от Аркады, купленную в 2015-16 годах, за 24куе.+4куе начинка, она обошлась лендлорду в 28куе.
Скажем, она сдается за 400$ (10000грн, не дорого, ниже рынка на 1000грн). Сдается она уже 2 года=24 месяца одному и тому же арендатору, который не верит, что покупать квартиру в Киеве- выгодно.

За 2 года лендлорд уже получил 24*400$=9600$.
9600/28000=34%.

Таким образом, недальновидный арендатор УЖЕ отдал более трети лендлорду за квартиру, включая ремонт, диван, телевизор вытяжку на кухне.

Осознает ли это арендатор? В 99% нет, более того, он счастлив, что лендлорд продлит с ним договор еще на год, и даст скидку от рыночной цены в 500грн.

Как говорится: тактика без стратегии - просто суета перед поражением.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 20:19

  investorkiev написав:Возьмем стандартную однушечку от Аркады, купленную в 2015-16 годах, за 24куе.+4куе начинка, она обошлась лендлорду в 28куе.
Скажем, она сдается за 400$ (10000грн, не дорого, ниже рынка на 1000грн). Сдается она уже 2 года=24 месяца одному и тому же арендатору, который не верит, что покупать квартиру в Киеве- выгодно.

За 2 года лендлорд уже получил 24*400$=9600$.
9600/28000=34%.

Таким образом, недальновидный арендатор УЖЕ отдал более трети лендлорду за квартиру, включая ремонт, диван, телевизор вытяжку на кухне.

Осознает ли это арендатор? В 99% нет, более того, он счастлив, что лендлорд продлит с ним договор еще на год, и даст скидку от рыночной цены в 500грн.

Как говорится: тактика без стратегии - просто суета перед поражением.


Була б бабка с *** це була б дедка.
В 2015-2016 році треба було вгадати яку первичку купити, щоб її добудували. І 50% інвесторів лишилось без грошей та житла.

Ваш улюблений ДБК будуючи ЖК ревуцький вже зашкварився. Вивчіть що там з документами... Враховуючи шо ДБК зашкварився, інші забудовники на грані виживання, і ви досихпір рекомендуєте під час кризи лізти в бєтон який вже від косаря $
Ви знаєте що коли пощастило раз, не значить що пощастить вдруге, а коли ви ризики не контролюєте - це не інвестування, а казино.
Востаннє редагувалось xio13 в Вів 03 бер, 2020 20:23, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 20:21

  vano80 написав:
  Прохожий написав:цены ударились о дно в 15м и отскочили
отхаркали как никак потерю территорий и кризис, рост зарплат уже налицо
цены на рынке формирует первичка а стройбаны за еду как в 15-16м уже работать не будут "благодаря" шоколадному Пэдро и безвизу
ипотека под 10% какая никакая но альтернатива аренде
как то так...

кстати с лета вижу рост цен на землю и массовый старт строительства частных домов в локации где живу...


А почему "благодаря" выделено? Это плохо, что зарплаты отбились и у людей есть выбор где работать?

забыл смайлик поставить)
это отлично
много кто из зрадодрочеров на ветке пинал Петю но что он сделал то сделал, молодец

а в общем по сабжу Я так понимаю возражений нет?)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 21:07

  investorkiev написав:ФРС ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ. Не дожидаясь заседания комитета, FOMC, снизил ставку до 1.00%-1.25%, с 1.50-1.75%.
Значит цены что...? Правильно, РАКЕТОЙ вверх!
Вы совершенно неправильно трактуете жест ФРС, они так резко и без предупреждения снизили ставку чтобы спасти фондовый рынок и экономику в целом от обвала по причине разрастания эпидемии коронавируса и панических настроений с этим связанных. Какой рост, вы о чем?! И заметьте, спасают от падения активы стоимость которых исчисляется в долларах! Про активы, которые прямо (ОВГЗ) или опосредованно (круша) привязаны к курсу гривны я лучше промолчу...
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 22:54

  asti написав:
  investorkiev написав:ФРС ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ. Не дожидаясь заседания комитета, FOMC, снизил ставку до 1.00%-1.25%, с 1.50-1.75%.
Значит цены что...? Правильно, РАКЕТОЙ вверх!
Вы совершенно неправильно трактуете жест ФРС, они так резко и без предупреждения снизили ставку чтобы спасти фондовый рынок и экономику в целом от обвала по причине разрастания эпидемии коронавируса и панических настроений с этим связанных. Какой рост, вы о чем?! И заметьте, спасают от падения активы стоимость которых исчисляется в долларах! Про активы, которые прямо (ОВГЗ) или опосредованно (круша) привязаны к курсу гривны я лучше промолчу...

Да, но в прошлый раз такое залитие деньгам толкнуло стоимость активов резко вверх и они летели 10 лет не останавливаясь. Не думаю, что в этот раз эффект будет такой же. Но какой-то временный эффект точно будет.
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 22:57

  investorkiev написав:Возьмем стандартную однушечку от Аркады, купленную в 2015-16 годах, за 24куе.+4куе начинка, она обошлась лендлорду в 28куе.
Скажем, она сдается за 400$ (10000грн, не дорого, ниже рынка на 1000грн). Сдается она уже 2 года=24 месяца одному и тому же арендатору, который не верит, что покупать квартиру в Киеве- выгодно.

За 2 года лендлорд уже получил 24*400$=9600$.
9600/28000=34%.

Таким образом, недальновидный арендатор УЖЕ отдал более трети лендлорду за квартиру, включая ремонт, диван, телевизор вытяжку на кухне.

Осознает ли это арендатор? В 99% нет, более того, он счастлив, что лендлорд продлит с ним договор еще на год, и даст скидку от рыночной цены в 500грн.

Как говорится: тактика без стратегии - просто суета перед поражением.


400 баксов особенно 2 года назад при курсе 28? Нереально за однушку. А сколько с той оркадой вляпались в замороженную стройку.
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 00:05

  xio13 написав:
  investorkiev написав:Возьмем стандартную однушечку от Аркады, купленную в 2015-16 годах, за 24куе.+4куе начинка, она обошлась лендлорду в 28куе.
Скажем, она сдается за 400$ (10000грн, не дорого, ниже рынка на 1000грн). Сдается она уже 2 года=24 месяца одному и тому же арендатору, который не верит, что покупать квартиру в Киеве- выгодно.

За 2 года лендлорд уже получил 24*400$=9600$.
9600/28000=34%.

Таким образом, недальновидный арендатор УЖЕ отдал более трети лендлорду за квартиру, включая ремонт, диван, телевизор вытяжку на кухне.

Осознает ли это арендатор? В 99% нет, более того, он счастлив, что лендлорд продлит с ним договор еще на год, и даст скидку от рыночной цены в 500грн.

Как говорится: тактика без стратегии - просто суета перед поражением.


Була б бабка с *** це була б дедка.
В 2015-2016 році треба було вгадати яку первичку купити, щоб її добудували. І 50% інвесторів лишилось без грошей та житла.

Ваш улюблений ДБК будуючи ЖК ревуцький вже зашкварився. Вивчіть що там з документами... Враховуючи шо ДБК зашкварився, інші забудовники на грані виживання, і ви досихпір рекомендуєте під час кризи лізти в бєтон який вже від косаря $
Ви знаєте що коли пощастило раз, не значить що пощастить вдруге, а коли ви ризики не контролюєте - це не інвестування, а казино.


Есть небольшой смысл в ваших словах, но к вам он не относится.

Вы просто верите и ждете пипца, чтобы цены подупали, и вы, зажав потной ладошкой свою пачку франклинов, побежали в ближайший ОП и отоварили бетона, на сколько хватит матраца.
Разве не так?

Но разве при этом риски будут меньше? Нет, даже я бы сказал еще выше чем сейчас.

Кризис кризису рознь. Если то, что было куплено в 2016 году все достроилось по факту
С вероятностью 95%, то сейчас при новом кризисе будет 30/70 в пользу недостроя (30% что достроится).

Поэтому я бы и врагу не пожелал встретить следущий кризис в котловане. Только вторичка.

Время когда в Киеве можно было купить полноценную однуху возле метро за 20-23куе, а в пригороде за 14-16куе безвозвратно прошло. Все. Аривидерчи.

Ситуация возвращается на круги своя: нормальная однушка должна быть НЕДОСТУПНОЙ пересичному покупателю. Она недоступна ни в Лондоне, ни в Париже, ни в Москве, ни в Ньюйорке. И у нас недоступна.

Не должен пересичный иметь возможность просто так пойти и купить однушку. Только после накоплений 30 лет, урезая себя во всем (это на первый взнос)+ 30тилетняя кабала от банка (в Японии вон вообще на 100 лет ипотеку дают не от хорошей жизни и доступных цен), или размен (продал чтото, доложил все сбережения и купил чтото в замен). Все.

Ситуация когда очкастый junior мог купить себе квартиру за годовую зарплату, попивая при этом смузи - она не нормальная, такого нет в мире, и у нас больше не будет. Поезд ушел. Финита ля комедия.
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 00:28

Так все таки, чего не займетесь арендным бузинессом в Донецке и Луганске, если там такие классные боевички и нам с ними надо дружить, стать мазохистами, простить все зверства, отдать остаток территории и подставить висок для стрельбы?
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