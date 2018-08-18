Додано: Сер 04 бер, 2020 00:05

xio13 написав: investorkiev написав: Возьмем стандартную однушечку от Аркады, купленную в 2015-16 годах, за 24куе.+4куе начинка, она обошлась лендлорду в 28куе.

Скажем, она сдается за 400$ (10000грн, не дорого, ниже рынка на 1000грн). Сдается она уже 2 года=24 месяца одному и тому же арендатору, который не верит, что покупать квартиру в Киеве- выгодно.



За 2 года лендлорд уже получил 24*400$=9600$.

9600/28000=34%.



Таким образом, недальновидный арендатор УЖЕ отдал более трети лендлорду за квартиру, включая ремонт, диван, телевизор вытяжку на кухне.



Осознает ли это арендатор? В 99% нет, более того, он счастлив, что лендлорд продлит с ним договор еще на год, и даст скидку от рыночной цены в 500грн.



Как говорится: тактика без стратегии - просто суета перед поражением. Возьмем стандартную однушечку от Аркады, купленную в 2015-16 годах, за 24куе.+4куе начинка, она обошлась лендлорду в 28куе.Скажем, она сдается за 400$ (10000грн, не дорого, ниже рынка на 1000грн). Сдается она уже 2 года=24 месяца одному и тому же арендатору, который не верит, что покупать квартиру в Киеве- выгодно.За 2 года лендлорд уже получил 24*400$=9600$.9600/28000=34%.Таким образом, недальновидный арендатор УЖЕ отдал более трети лендлорду за квартиру, включая ремонт, диван, телевизор вытяжку на кухне.Осознает ли это арендатор? В 99% нет, более того, он счастлив, что лендлорд продлит с ним договор еще на год, и даст скидку от рыночной цены в 500грн.Как говорится: тактика без стратегии - просто суета перед поражением.



Була б бабка с *** це була б дедка.

В 2015-2016 році треба було вгадати яку первичку купити, щоб її добудували. І 50% інвесторів лишилось без грошей та житла.



Ваш улюблений ДБК будуючи ЖК ревуцький вже зашкварився. Вивчіть що там з документами... Враховуючи шо ДБК зашкварився, інші забудовники на грані виживання, і ви досихпір рекомендуєте під час кризи лізти в бєтон який вже від косаря $

Ви знаєте що коли пощастило раз, не значить що пощастить вдруге, а коли ви ризики не контролюєте - це не інвестування, а казино. Була б бабка с *** це була б дедка.В 2015-2016 році треба було вгадати яку первичку купити, щоб її добудували. І 50% інвесторів лишилось без грошей та житла.Ваш улюблений ДБК будуючи ЖК ревуцький вже зашкварився. Вивчіть що там з документами... Враховуючи шо ДБК зашкварився, інші забудовники на грані виживання, і ви досихпір рекомендуєте під час кризи лізти в бєтон який вже від косаря $Ви знаєте що коли пощастило раз, не значить що пощастить вдруге, а коли ви ризики не контролюєте - це не інвестування, а казино.

Есть небольшой смысл в ваших словах, но к вам он не относится.Вы просто верите и ждете пипца, чтобы цены подупали, и вы, зажав потной ладошкой свою пачку франклинов, побежали в ближайший ОП и отоварили бетона, на сколько хватит матраца.Разве не так?Но разве при этом риски будут меньше? Нет, даже я бы сказал еще выше чем сейчас.Кризис кризису рознь. Если то, что было куплено в 2016 году все достроилось по фактуС вероятностью 95%, то сейчас при новом кризисе будет 30/70 в пользу недостроя (30% что достроится).Поэтому я бы и врагу не пожелал встретить следущий кризис в котловане. Только вторичка.Время когда в Киеве можно было купить полноценную однуху возле метро за 20-23куе, а в пригороде за 14-16куе безвозвратно прошло. Все. Аривидерчи.Ситуация возвращается на круги своя: нормальная однушка должна быть НЕДОСТУПНОЙ пересичному покупателю. Она недоступна ни в Лондоне, ни в Париже, ни в Москве, ни в Ньюйорке. И у нас недоступна.Не должен пересичный иметь возможность просто так пойти и купить однушку. Только после накоплений 30 лет, урезая себя во всем (это на первый взнос)+ 30тилетняя кабала от банка (в Японии вон вообще на 100 лет ипотеку дают не от хорошей жизни и доступных цен), или размен (продал чтото, доложил все сбережения и купил чтото в замен). Все.Ситуация когда очкастый junior мог купить себе квартиру за годовую зарплату, попивая при этом смузи - она не нормальная, такого нет в мире, и у нас больше не будет. Поезд ушел. Финита ля комедия.