Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не ведитесь на провокации Трибеки. Он энергетический вампир. Ему мало крови, которую он пьет из бедных арендаторов, он еще и на форуме подпитывается вашей ненавистью. Трибека - наш первый кандидат на громадянську конфіскацію. Оставим ему в итоге одну, самую маленькую крушу с самым плохим ремонтом. Во временное пользование.
Хроники рОкеты: https://100realty.ua/analytics/53287 Вот эта диаграммка сильно настораживает: Начиная с апреля 2019 квартиры на вторичке начали исчезать с большой скоростью. И это я прочувствовал на себе. И как я понимаю - не только я.
Прохожий написав:кстати с лета вижу рост цен на землю и массовый старт строительства частных домов в локации где живу...
я вот тоже наблюдаю некий рост в этой деятельности, пока не имел возможности констатировать факт продаж настроенного, но предполагаю что львиная часть - как раз для продажи. Обратите внимание на ценники на дома обустроенные, какая там выходит маржа, если люди (бригады) заточены именно под такой труд? Земля 30к, коробка 30к, ремонт 50к, а продают от 200-250к. Не знаю, правда, кто это все добро гребет, сегмент все таки узкий. Да и не комильфо как то в кирзачах к своему владению топать, а инфраструктуру не видел чтоб кто то под себя делал.