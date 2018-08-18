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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3102310331043105

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 74
Вже навіть перевищили
42%
31
Приблизно на рівні 2013
18%
13
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
6
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
14
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 00:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не ведитесь на провокации Трибеки. Он энергетический вампир. Ему мало крови, которую он пьет из бедных арендаторов, он еще и на форуме подпитывается вашей ненавистью. Трибека - наш первый кандидат на громадянську конфіскацію.
Оставим ему в итоге одну, самую маленькую крушу с самым плохим ремонтом. Во временное пользование.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 02:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хроники рОкеты: https://100realty.ua/analytics/53287
Вот эта диаграммка сильно настораживает:
Зображення
Начиная с апреля 2019 квартиры на вторичке начали исчезать с большой скоростью. И это я прочувствовал на себе. И как я понимаю - не только я.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 02:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:кстати с лета вижу рост цен на землю и массовый старт строительства частных домов в локации где живу...

я вот тоже наблюдаю некий рост в этой деятельности, пока не имел возможности констатировать факт продаж настроенного, но предполагаю что львиная часть - как раз для продажи. Обратите внимание на ценники на дома обустроенные, какая там выходит маржа, если люди (бригады) заточены именно под такой труд? Земля 30к, коробка 30к, ремонт 50к, а продают от 200-250к. Не знаю, правда, кто это все добро гребет, сегмент все таки узкий. Да и не комильфо как то в кирзачах к своему владению топать, а инфраструктуру не видел чтоб кто то под себя делал.
Diego
 
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