xio13 написав:

Падение цен на недвижимость в Венесуэле привело к тому, что дома в роскошных столичных районах стали доступнее. В них въезжают новые хозяева."Я никогда не думал, что буду жить в таком доме", - говорит новый собственник жилья в районе Чуао, одном из самых престижных в Каракасе.Герман работал на телевидении и в рекламе и несколько лет копил доллары, которыми ему платили. После этого он начал искать квартиру, где он, жена и сын могли бы провести следующие годы.Парадокс здесь в том, что Каракас называют самым дешевым городом в мире, а в Венесуэле сейчас гиперинфляция.Теперь семья Германа живет в трехкомнатной квартире площадью 136 квадратных метров, в доме, проект которого был отмечен несколькими архитектурными наградами.Image captionВенесуэльцы, которым платят в долларах, теперь нередко могут позволить себе такие дома"Сначала за нее просили 250-200 тысяч долларов, но цена падала и падала - мы купили за 56 тысяч", - объясняет он.П.с. мрійте продать Оркадовскі, ДБКшні і тд курятники по 3000$м2