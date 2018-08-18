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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3106310731083109

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 74
Вже навіть перевищили
42%
31
Приблизно на рівні 2013
18%
13
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
6
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
14
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 14:25

  UA написав:
  investorkiev написав:Смешное предположение. Если... если на Киев сбросят ядерную бомбу... если все умрут от коронавируса... если...

Киеву уже 1500 лет. И он растет. Вырос почти в 2 раза за два десятилетия.

Сейчас Киев примерно 5 город по размеру среди Европейских. Как Берлин, как Париж. Больше пшековской Варшавы.

Смешно сравнивать квартиру в мегаполисе с биткоином.
В квартире можно жить. Это реальный сектор. Биткоином нельзя даже подтереться. Это виртуальный пузырь.

Странное преподавание логики в ДонНУ :mrgreen:
Можешь четко написать - чем Киев инвестиционно привлекательнее Варшавы?...
Натаха ты в Берлине была?

Ні, не була.
Вона бувала в Донецьку, Луганську і Маскві.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 14:26

  Diego написав:
  Прохожий написав:кстати с лета вижу рост цен на землю и массовый старт строительства частных домов в локации где живу...

я вот тоже наблюдаю некий рост в этой деятельности, пока не имел возможности констатировать факт продаж настроенного, но предполагаю что львиная часть - как раз для продажи. Обратите внимание на ценники на дома обустроенные, какая там выходит маржа, если люди (бригады) заточены именно под такой труд? Земля 30к, коробка 30к, ремонт 50к, а продают от 200-250к. Не знаю, правда, кто это все добро гребет, сегмент все таки узкий. Да и не комильфо как то в кирзачах к своему владению топать, а инфраструктуру не видел чтоб кто то под себя делал.

апд: живу в Киеве, таких цен на землю и близко нет)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 14:38

  airmax78 написав:
  xio13 написав:Падение цен на недвижимость в Венесуэле привело к тому, что дома в роскошных столичных районах стали доступнее. В них въезжают новые хозяева.

"Я никогда не думал, что буду жить в таком доме", - говорит новый собственник жилья в районе Чуао, одном из самых престижных в Каракасе.

Герман работал на телевидении и в рекламе и несколько лет копил доллары, которыми ему платили. После этого он начал искать квартиру, где он, жена и сын могли бы провести следующие годы.

Парадокс здесь в том, что Каракас называют самым дешевым городом в мире, а в Венесуэле сейчас гиперинфляция.

Теперь семья Германа живет в трехкомнатной квартире площадью 136 квадратных метров, в доме, проект которого был отмечен несколькими архитектурными наградами.

Image caption
Венесуэльцы, которым платят в долларах, теперь нередко могут позволить себе такие дома
"Сначала за нее просили 250-200 тысяч долларов, но цена падала и падала - мы купили за 56 тысяч", - объясняет он.

П.с. мрійте продать Оркадовскі, ДБКшні і тд курятники по 3000$м2

Даешь Тетрис па 1500! (НЛ уже нах не нужен за такие дурные деньги).


Я не понимаю этих обвалистов. У нас УЖЕ такое было - в 2015 брали Роял Тауэр по 60куе за однуху.

Тогда xio не взял, теперь мантрит на новый обвал что-бы таки взять. ДБ бЛД
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 14:42

  xio13 написав:Коли кажуть що однуха в києві не може коштувати 20000-25000$, можу навести примітивний приклад:

В 2017 році в грудні ціна (аферного пірамідногоч і тд) Біткоіна в піку доходила до 20000$ , і тоді був ажиотаж , купували аж розгрібали в діапазоні 16000-18000$.

В січні-лютому 2019 року ціна впала в 5 разів до рівня 3200-3500$ , і ніхто не брав.

Питання: чому люди беруть коли дороге, а не беруть коли дешеве?

А справа в тому, що в різних ситуаціях різні перспективи в сприйнятті.

І саме тоді, коли долар полетить вверх, як в 2015 здається доходив до 38-40 грн за $, всі затрубять прл фіаско банківської системи і тд.
Тоді 20000$ і буде жаданні 1 млн грн, і саме тоді зможете купити свою квартирку в києві, хоч і однокімнатну.

Хоча парадокс в тому, що до цього вже прлфукаєте матрас свій, бо масовка ніколи не бува заможною.

Психологія стада: всі біжать, і я біжу.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 14:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А если биткоин вообще исчезнет - как это отразится на Ценах КРЖН?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 14:55

  investorkiev написав:А если биткоин вообще исчезнет - как это отразится на Ценах КРЖН?

Тікі рост, круша па 5000$м2, дбк па 4000$ м2, тетріс 10000$ за м2 ))) а потім буде ранок, і сон пройде.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 15:10

  xio13 написав:
  investorkiev написав:А если биткоин вообще исчезнет - как это отразится на Ценах КРЖН?

Тікі рост, круша па 5000$м2, дбк па 4000$ м2, тетріс 10000$ за м2 ))) а потім буде ранок, і сон пройде.


А что, 1000$ за метр в столице - это ты считаешь нереально дорого?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 15:15

  investorkiev написав:
  xio13 написав:
  investorkiev написав:А если биткоин вообще исчезнет - как это отразится на Ценах КРЖН?

Тікі рост, круша па 5000$м2, дбк па 4000$ м2, тетріс 10000$ за м2 ))) а потім буде ранок, і сон пройде.


А что, 1000$ за метр в столице - это ты считаешь нереально дорого?

Гарна ціна на сьогодні.
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 15:22

  xio13 написав:
  investorkiev написав:
  xio13 написав:Тікі рост, круша па 5000$м2, дбк па 4000$ м2, тетріс 10000$ за м2 ))) а потім буде ранок, і сон пройде.


А что, 1000$ за метр в столице - это ты считаешь нереально дорого?

Гарна ціна на сьогодні.


И я так считаю, поэтому не устаю писать: нада брать!

А ты уводишь в сторону биткоинами. Сколько ты на них заработал, в деньгах? 1000$? 10000$?
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