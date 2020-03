Додано: Сер 04 бер, 2020 14:42

xio13 написав: Коли кажуть що однуха в києві не може коштувати 20000-25000$, можу навести примітивний приклад:



В 2017 році в грудні ціна (аферного пірамідногоч і тд) Біткоіна в піку доходила до 20000$ , і тоді був ажиотаж , купували аж розгрібали в діапазоні 16000-18000$.



В січні-лютому 2019 року ціна впала в 5 разів до рівня 3200-3500$ , і ніхто не брав.



Питання: чому люди беруть коли дороге, а не беруть коли дешеве?



А справа в тому, що в різних ситуаціях різні перспективи в сприйнятті.



І саме тоді, коли долар полетить вверх, як в 2015 здається доходив до 38-40 грн за $, всі затрубять прл фіаско банківської системи і тд.

Тоді 20000$ і буде жаданні 1 млн грн, і саме тоді зможете купити свою квартирку в києві, хоч і однокімнатну.



Психологія стада: всі біжать, і я біжу.

