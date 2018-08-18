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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 бер, 2020 21:47
foxluck написав: airmax78 написав:
А говорят, что МОП Тетрис 1, по сравнению с МОП Тетрис 2 - "бедненько, но чистенько".
А после того как распродадут весь комплекс, то там еще и часть где отдел продаж сидит освободится и можно будет ее во что-то полезное для жильцов переделать
.
Ну это врядли. В лучшем случае там будет офис УК, в худшем - сдаст кому-то в аренду или продаст.
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Додано: Сер 04 бер, 2020 21:48
foxluck написав: airmax78 написав:
А говорят, что МОП Тетрис 1, по сравнению с МОП Тетрис 2 - "бедненько, но чистенько".
Нет, там чуть разный стиль, но в 1м не хуже чем во 2м. Просто в 1м нет всякой инфраструктуры в здании (детской, спортзала, пати-рум), но сам по себе холл в 1м Тетрисе вполне достойный. А после того как распродадут весь комплекс, то там еще и часть где отдел продаж сидит освободится и можно будет ее во что-то полезное для жильцов переделать.
Просто интересно, сколько же стоит в месяц обслуживаение 1 м в этом доме образцовой культуры быта?
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Додано: Сер 04 бер, 2020 21:48
investorkiev написав:ЗЫ: аркада сдает уже с ремонтом, его делать не нужно, он уже входит в эту сумму, ну кроме санузла.
Оцениваю ремонт санузла и дешевую мебель как на фото в 5куе в ценах 2017 года, которые уже давно отбились арендой этой же хаты с 2017 года.
Видели б вы тот ремонт, чушь эту бы не писали
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Faceless
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Додано: Сер 04 бер, 2020 21:54
Faceless написав:
investorkiev написав:ЗЫ: аркада сдает уже с ремонтом, его делать не нужно, он уже входит в эту сумму, ну кроме санузла.
Оцениваю ремонт санузла и дешевую мебель как на фото в 5куе в ценах 2017 года, которые уже давно отбились арендой этой же хаты с 2017 года.
Видели б вы тот ремонт, чушь эту бы не писали
Сколько лично вы купили хат от Аркады? Или снимали может?
У нас на ветке есть Влад442, он помнится ремонт не переделывал.
На фотках в обьявлениях в больнинстве случаев- базовый Аркадовский ремонт, только добавлена мебель и декор.
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Додано: Сер 04 бер, 2020 21:56
artlife написав: foxluck написав: airmax78 написав:
А говорят, что МОП Тетрис 1, по сравнению с МОП Тетрис 2 - "бедненько, но чистенько".
Нет, там чуть разный стиль, но в 1м не хуже чем во 2м. Просто в 1м нет всякой инфраструктуры в здании (детской, спортзала, пати-рум), но сам по себе холл в 1м Тетрисе вполне достойный. А после того как распродадут весь комплекс, то там еще и часть где отдел продаж сидит освободится и можно будет ее во что-то полезное для жильцов переделать.
Просто интересно, сколько же стоит в месяц обслуживаение 1 м в этом доме образцовой культуры быта?
Несколько страниц обсуждению этой возмутительной цифры тут посвятили. Где Вы были? 44 грн. за кв.м
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Додано: Сер 04 бер, 2020 22:01
investorkiev написав:
На фотках в обьявлениях в больнинстве случаев- базовый Аркадовский ремонт, только добавлена мебель и декор.
Опять вранье. Читайте первое объявление, где 65к за 42 м2.
Выполнен качественный ремонт(полтора года назад):
замена проводки, труб, батарей, теплый пол, дорогая сантехника, полностью меблирована со всей необходимой техникой, кухня увеличена до 12 метров. Счетчики на отопление.
Это стоит около 15 куе, т.е. ровно половина из "навара" в 30 куе.
Итого чистыми 15 куе на горизонте трех лет, да и то виртуальными, т.к. еще продать надо. А если учесть сегодняшний курс - и того меньше выйдет.
Никто не отрицает удорожания, оно есть, но его нужно правильно считать.
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Додано: Сер 04 бер, 2020 22:25
airmax78 написав: artlife написав: foxluck написав:
Нет, там чуть разный стиль, но в 1м не хуже чем во 2м. Просто в 1м нет всякой инфраструктуры в здании (детской, спортзала, пати-рум), но сам по себе холл в 1м Тетрисе вполне достойный. А после того как распродадут весь комплекс, то там еще и часть где отдел продаж сидит освободится и можно будет ее во что-то полезное для жильцов переделать.
Просто интересно, сколько же стоит в месяц обслуживаение 1 м в этом доме образцовой культуры быта?
Несколько страниц обсуждению этой возмутительной цифры тут посвятили. Где Вы были? 44 грн. за кв.м
То есть за 100-метровую квартиру около 50 тыс в год только за обслуживание. Какой кошмар. Глупые, глупые люди.
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artlife
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Додано: Сер 04 бер, 2020 22:44
artlife написав:
То есть за 100-метровую квартиру около 50 тыс в год только за обслуживание. Какой кошмар. Глупые, глупые люди.
Ну при цене 100 метровой квартиры порядка 7 миллионов, 50 тысяч в год не так страшно.
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foxluck
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Додано: Сер 04 бер, 2020 22:55
foxluck написав: artlife написав:
То есть за 100-метровую квартиру около 50 тыс в год только за обслуживание. Какой кошмар. Глупые, глупые люди.
Ну при цене 100 метровой квартиры порядка 7 миллионов, 50 тысяч в год не так страшно.
Страшно и глупо.
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Додано: Сер 04 бер, 2020 22:56
Да уж... Че-то мне эта растерянность в рядах думающей части монобольшинства (смешно написал) не нравится. Пахнет шухером. "Петя вернись, мы все простим"(с)
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airmax78
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