44 грн. за Тетрис - норм. Вот 35 грн. за Чикагу - это уже вопрос, учитывая что там, кроме красивого стеклянного куба, нет ничего для жильцов. Интересно, в РТ еще не подняли плату?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 бер, 2020 22:58
44 грн. за Тетрис - норм. Вот 35 грн. за Чикагу - это уже вопрос, учитывая что там, кроме красивого стеклянного куба, нет ничего для жильцов. Интересно, в РТ еще не подняли плату?
Додано: Сер 04 бер, 2020 23:37
Додано: Сер 04 бер, 2020 23:46
Да, но мы о чем говорим? О том, что мы на пороге афигенного даражая а-ля 2005-2007?
И как на это может повлиять дефицит рабсилы на стройках, если бетоном уже затоварено некисло? Раньше скупали в основном для себя, сейчас основной спрос на рынке жилья составляют лендлорды. Но еще не все поняли, что и рынок аренды почти насыщен. Еще немного и будет перенасыщение. Потом начнется жесткая конкуренция и снижение ставок, потом кто-то решит, что нуйонах эту аренду и решит выйти...когда на выход ломанется критическая масса лендлордов, то придет "новый 2009". Только при уже выросшем предложении. И еще такой момент - в 2009м очень многие покупая ранее "для себя" по конским ценам 2008 года (не забыть посмотреть в зеркало ), до последнего убеждали себя, что "это не надолго, все восстановится" . Накупившие с 2015-го бетон лендлорды, менее сентиментальны во-первых и УЖЕ в плюсе (пока) во-вторых. Поэтому таких душевных терзаний не будет - есть прибыль? Все валится? Фиксим и выходим.
Рынок обвалится.
Додано: Сер 04 бер, 2020 23:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я в тех домах бываю регулярно, и видел, в каком виде оно сдавалось, и что то был за "ремонт". Не несите чушь
Додано: Сер 04 бер, 2020 23:57
Макс, все норм. Ща расскажу.
Ооочееень медленно поднимаешь руки вверх и аккуратно снимаешь корону, кладешь на трон.
Смотришь еще раз уже все воспринимаешь как человек для которого СВОЯ клетка в Патриотике - это "жизньудалась" и "вуаля" (с)
Ваш покорный слуга в начале 00-х такие катакомбы смотрел, что Патриотика - это просто Бурдж Аль Араб.
Додано: Сер 04 бер, 2020 23:57
Ну мне в общем есть где жить. Поэтому та, что летом, покупалась под аренду. Хотя, может, и поживу в ней, там район тоже хороший (меня переезды не сильно беспокоят, не воспринимаю это как пожар). А та, что в 2021, недалеко от меня, но ближе к центру, и с большой кухней-студией, по сути евродвушка - я как раз такую планировку хочу.
Додано: Чет 05 бер, 2020 00:46
Додано: Чет 05 бер, 2020 01:03
А я вижу. Жаль Бужанского не назначили министром культуры или образования. Ну на крайний случай директором института нацпамяти.
По остальным признакам видно, что хоть медленно и с ошибками, но движемся в правильном направлении.
Очень смущает тип, который виесто Дубилета. Похож на сельского чинушу, явно не по сеньке шапка, на кой таких назначать? В остальном - посмотрим. Рад что Маркарову сняли, жаль что Аваков остался.
Додано: Чет 05 бер, 2020 01:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хорошо что новый кабмин ругает Фурса: что плохо инвестбанкиру- то хорошо народу. Что хорошо инвестбанкиру - народу плохо. Аксиома.
Зараз переглядають цей форум: investorkiev і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|