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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3113311431153116

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 74
Вже навіть перевищили
42%
31
Приблизно на рівні 2013
18%
13
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
6
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
14
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 22:58

  artlife написав:
  foxluck написав:
  artlife написав:То есть за 100-метровую квартиру около 50 тыс в год только за обслуживание. Какой кошмар. Глупые, глупые люди.

Ну при цене 100 метровой квартиры порядка 7 миллионов, 50 тысяч в год не так страшно.

Страшно и глупо.

44 грн. за Тетрис - норм. Вот 35 грн. за Чикагу - это уже вопрос, учитывая что там, кроме красивого стеклянного куба, нет ничего для жильцов. Интересно, в РТ еще не подняли плату?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 23:37

  airmax78 написав:Да уж... Че-то мне эта растерянность в рядах думающей части монобольшинства (смешно написал) не нравится. Пахнет шухером. "Петя вернись, мы все простим"(с)

так всё хорошо, завтра генпрокурора поменяют
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 23:46

  Прохожий написав:rjkz
стройбаны за еду уже работать не будут
не будет продаж просто перестанут строить
это новая реальность, глобализация хуле)


Да, но мы о чем говорим? О том, что мы на пороге афигенного даражая а-ля 2005-2007?
И как на это может повлиять дефицит рабсилы на стройках, если бетоном уже затоварено некисло? Раньше скупали в основном для себя, сейчас основной спрос на рынке жилья составляют лендлорды. Но еще не все поняли, что и рынок аренды почти насыщен. Еще немного и будет перенасыщение. Потом начнется жесткая конкуренция и снижение ставок, потом кто-то решит, что нуйонах эту аренду и решит выйти...когда на выход ломанется критическая масса лендлордов, то придет "новый 2009". Только при уже выросшем предложении. И еще такой момент - в 2009м очень многие покупая ранее "для себя" по конским ценам 2008 года (не забыть посмотреть в зеркало :mrgreen: ), до последнего убеждали себя, что "это не надолго, все восстановится" :mrgreen: . Накупившие с 2015-го бетон лендлорды, менее сентиментальны во-первых и УЖЕ в плюсе (пока) во-вторых. Поэтому таких душевных терзаний не будет - есть прибыль? Все валится? Фиксим и выходим.
Рынок обвалится.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 23:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:
  Faceless написав:
investorkiev написав:ЗЫ: аркада сдает уже с ремонтом, его делать не нужно, он уже входит в эту сумму, ну кроме санузла.
Оцениваю ремонт санузла и дешевую мебель как на фото в 5куе в ценах 2017 года, которые уже давно отбились арендой этой же хаты с 2017 года.

Видели б вы тот ремонт, чушь эту бы не писали


Сколько лично вы купили хат от Аркады? Или снимали может?

У нас на ветке есть Влад442, он помнится ремонт не переделывал.

На фотках в обьявлениях в больнинстве случаев- базовый Аркадовский ремонт, только добавлена мебель и декор.
Я в тех домах бываю регулярно, и видел, в каком виде оно сдавалось, и что то был за "ремонт". Не несите чушь
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 23:57

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Люди, вы живете в розовых замках, где нет ОЛХ?
Попробуйте купить дешевле готовую однушку в Патриотике.
https://www.olx.ua/obyavlenie/patriotik ... H8Hm9.html -65000$
https://www.olx.ua/obyavlenie/1k-kvarti ... H6Bq2.html - 65000$
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodaetsy ... H1OXe.html -62500$
https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-patri ... Hgu4f.html -65000$
И так далее. Это нам диктует Его Величество Рынок.
65куе за однуху в Патриотике. Вот new normal.
ЗЫ: а пару лет назад можно было спокойно купить их по 23куе каждая....

Сюр какой-то. Как в принципе это можно покупать? Эти виды из окна провоцируют суицид. А как такое покупать за такие деньги - у меня вообще в голове не помещается.


Макс, все норм. Ща расскажу.
Ооочееень медленно поднимаешь руки вверх и аккуратно снимаешь корону, кладешь на трон.
Смотришь еще раз уже все воспринимаешь как человек для которого СВОЯ клетка в Патриотике - это "жизньудалась" и "вуаля" (с)
:)
Ваш покорный слуга в начале 00-х такие катакомбы смотрел, что Патриотика - это просто Бурдж Аль Араб. :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 23:57

  vladimir07 написав:А какова идея улучшения.
Получаете ключи летом, делаете ремонт как не для себя ) , заселяетесь.
Ждете сдачи второй квартиры, делаете ремонт уже для себя и переезжаете, а первую сдаете ?

Ну мне в общем есть где жить. Поэтому та, что летом, покупалась под аренду. Хотя, может, и поживу в ней, там район тоже хороший (меня переезды не сильно беспокоят, не воспринимаю это как пожар). А та, что в 2021, недалеко от меня, но ближе к центру, и с большой кухней-студией, по сути евродвушка - я как раз такую планировку хочу.
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 00:46

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Да уж... Че-то мне эта растерянность в рядах думающей части монобольшинства (смешно написал) не нравится. Пахнет шухером. "Петя вернись, мы все простим"(с)

так всё хорошо, завтра генпрокурора поменяют

Ничего хорошего в происходящем я не вижу.
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 01:03

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Да уж... Че-то мне эта растерянность в рядах думающей части монобольшинства (смешно написал) не нравится. Пахнет шухером. "Петя вернись, мы все простим"(с)

так всё хорошо, завтра генпрокурора поменяют

Ничего хорошего в происходящем я не вижу.


А я вижу. Жаль Бужанского не назначили министром культуры или образования. Ну на крайний случай директором института нацпамяти.

По остальным признакам видно, что хоть медленно и с ошибками, но движемся в правильном направлении.

Очень смущает тип, который виесто Дубилета. Похож на сельского чинушу, явно не по сеньке шапка, на кой таких назначать? В остальном - посмотрим. Рад что Маркарову сняли, жаль что Аваков остался.
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 01:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хорошо что новый кабмин ругает Фурса: что плохо инвестбанкиру- то хорошо народу. Что хорошо инвестбанкиру - народу плохо. Аксиома.
investorkiev
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