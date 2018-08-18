44 грн. за Тетрис - норм. Вот 35 грн. за Чикагу - это уже вопрос, учитывая что там, кроме красивого стеклянного куба, нет ничего для жильцов. Интересно, в РТ еще не подняли плату?
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Додано: Сер 04 бер, 2020 22:58
44 грн. за Тетрис - норм. Вот 35 грн. за Чикагу - это уже вопрос, учитывая что там, кроме красивого стеклянного куба, нет ничего для жильцов. Интересно, в РТ еще не подняли плату?
Додано: Сер 04 бер, 2020 23:37
Додано: Сер 04 бер, 2020 23:46
Да, но мы о чем говорим? О том, что мы на пороге афигенного даражая а-ля 2005-2007?
И как на это может повлиять дефицит рабсилы на стройках, если бетоном уже затоварено некисло? Раньше скупали в основном для себя, сейчас основной спрос на рынке жилья составляют лендлорды. Но еще не все поняли, что и рынок аренды почти насыщен. Еще немного и будет перенасыщение. Потом начнется жесткая конкуренция и снижение ставок, потом кто-то решит, что нуйонах эту аренду и решит выйти...когда на выход ломанется критическая масса лендлордов, то придет "новый 2009". Только при уже выросшем предложении. И еще такой момент - в 2009м очень многие покупая ранее "для себя" по конским ценам 2008 года (не забыть посмотреть в зеркало ), до последнего убеждали себя, что "это не надолго, все восстановится" . Накупившие с 2015-го бетон лендлорды, менее сентиментальны во-первых и УЖЕ в плюсе (пока) во-вторых. Поэтому таких душевных терзаний не будет - есть прибыль? Все валится? Фиксим и выходим.
Рынок обвалится.
Додано: Сер 04 бер, 2020 23:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я в тех домах бываю регулярно, и видел, в каком виде оно сдавалось, и что то был за "ремонт". Не несите чушь
Додано: Сер 04 бер, 2020 23:57
Макс, все норм. Ща расскажу.
Ооочееень медленно поднимаешь руки вверх и аккуратно снимаешь корону, кладешь на трон.
Смотришь еще раз уже все воспринимаешь как человек для которого СВОЯ клетка в Патриотике - это "жизньудалась" и "вуаля" (с)
Ваш покорный слуга в начале 00-х такие катакомбы смотрел, что Патриотика - это просто Бурдж Аль Араб.
Додано: Сер 04 бер, 2020 23:57
Ну мне в общем есть где жить. Поэтому та, что летом, покупалась под аренду. Хотя, может, и поживу в ней, там район тоже хороший (меня переезды не сильно беспокоят, не воспринимаю это как пожар). А та, что в 2021, недалеко от меня, но ближе к центру, и с большой кухней-студией, по сути евродвушка - я как раз такую планировку хочу.
Додано: Чет 05 бер, 2020 00:46
Додано: Чет 05 бер, 2020 01:03
А я вижу. Жаль Бужанского не назначили министром культуры или образования. Ну на крайний случай директором института нацпамяти.
По остальным признакам видно, что хоть медленно и с ошибками, но движемся в правильном направлении.
Очень смущает тип, который виесто Дубилета. Похож на сельского чинушу, явно не по сеньке шапка, на кой таких назначать? В остальном - посмотрим. Рад что Маркарову сняли, жаль что Аваков остался.
Додано: Чет 05 бер, 2020 01:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хорошо что новый кабмин ругает Фурса: что плохо инвестбанкиру- то хорошо народу. Что хорошо инвестбанкиру - народу плохо. Аксиома.
Додано: Чет 05 бер, 2020 01:30
я имел ввиду ближний пригород (новоселки/гатное/вита) - 2-3-4к, или жуляны, - земля из первых/вторых рук была в районе 5-6-7к за сотку. Ретроспектива 2015-2017 годов. Сейчас редко кто ставит 8сот на продажу, поняли фишки, что картоху сажать уже никто не будет. Спокойно можно на 4сот строиться. Сейчас да, созерцаю 7-8-10к за сот, но мне хочется верить что это не сильно надолго, если квартиру можно хотя бы сдать то чтоб запустить участок как актив нужно наоборот сделать существенное вливание бабла. А сам я так миркую, - текущая стоимость комфортного для меня жилья 120-140к (~100м2), что есть много и перебор, я банально не готов (не хочу/не могу) столько заплатить одномоментно. С домом как раз наоборот, за те же 120к получаешь примерно тот же уровень жизни/временных затрат на коммут но растянутые на 3-5лет. Такое понимание ко мне пришло когда я походил посмотрел продавцов своей 3к прелести - семья с 2+ детьми, расходящиеся супруги, или те у кого что то пошло не так, дауншифтеры в общем. По $800-$900 за м2 наверно взял бы 3к кв не думая.
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