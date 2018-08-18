Додано: Сер 04 бер, 2020 23:46

Прохожий написав: rjkz

стройбаны за еду уже работать не будут

не будет продаж просто перестанут строить

это новая реальность, глобализация хуле) стройбаны за еду уже работать не будутне будет продаж просто перестанут строитьэто новая реальность, глобализация хуле)

Да, но мы о чем говорим? О том, что мы на пороге афигенного даражая а-ля 2005-2007?И как на это может повлиять дефицит рабсилы на стройках, если бетоном уже затоварено некисло? Раньше скупали в основном для себя, сейчас основной спрос на рынке жилья составляют лендлорды. Но еще не все поняли, что и рынок аренды почти насыщен. Еще немного и будет перенасыщение. Потом начнется жесткая конкуренция и снижение ставок, потом кто-то решит, что нуйонах эту аренду и решит выйти...когда на выход ломанется критическая масса лендлордов, то придет "новый 2009". Только при уже выросшем предложении. И еще такой момент - в 2009м очень многие покупая ранее "для себя" по конским ценам 2008 года (не забыть посмотреть в зеркало), до последнего убеждали себя, что "это не надолго, все восстановится". Накупившие с 2015-го бетон лендлорды, менее сентиментальны во-первых и УЖЕ в плюсе (пока) во-вторых. Поэтому таких душевных терзаний не будет - есть прибыль? Все валится? Фиксим и выходим.Рынок обвалится.