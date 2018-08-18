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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3114311531163117

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 74
Вже навіть перевищили
42%
31
Приблизно на рівні 2013
18%
13
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
6
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
14
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 01:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вот из недавнего https://setam.net.ua/auction/406821
82к за 10сот, *почти центр. Взял бы с адекватным человеком на двоих, и сразу можно дуплекс проектировать, а при определенных раскладах там и мини клубный дом стал бы (на 4 кв.), присмотритесь, наверняка вы уже видели такое.
Diego
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 07:10

  Diego написав:вот из недавнего https://setam.net.ua/auction/406821
82к за 10сот, *почти центр. Взял бы с адекватным человеком на двоих, и сразу можно дуплекс проектировать, а при определенных раскладах там и мини клубный дом стал бы (на 4 кв.), присмотритесь, наверняка вы уже видели такое.


Сьогодні ця людина адекватна, а завтра щось в голову лупануло. Чи "завтра" ця людина померла, а дружина і діти не особо адекватні. Ось ви і попали в казочку!

Висновок, краще так не ризикувати :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 08:25

  airmax78 написав:
  Natt написав:
  flyman написав:І навіщо себе так мучити?

Надо было брать цоколь?)

Надо было уже давно объединить капиталы.

Із валютної теми:
viewtopic.php?p=4888340#p4888340
НБУ просто как девочка хотел чтобы его очень долго уговаривали и набивал себе цену,так что они не сошлись во мнениях и свадьбы не было)))
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 08:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Макс фотка для тебя)Зображення

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 09:15

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Да уж... Че-то мне эта растерянность в рядах думающей части монобольшинства (смешно написал) не нравится. Пахнет шухером. "Петя вернись, мы все простим"(с)

так всё хорошо, завтра генпрокурора поменяют

І толку від цього?
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Житло на Печерську за 12 років подешевшало, мабуть, в три рази.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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  #<1 ... 3114311531163117
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