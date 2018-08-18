82к за 10сот, *почти центр. Взял бы с адекватным человеком на двоих, и сразу можно дуплекс проектировать, а при определенных раскладах там и мини клубный дом стал бы (на 4 кв.), присмотритесь, наверняка вы уже видели такое.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 бер, 2020 01:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вот из недавнего
82к за 10сот, *почти центр. Взял бы с адекватным человеком на двоих, и сразу можно дуплекс проектировать, а при определенных раскладах там и мини клубный дом стал бы (на 4 кв.), присмотритесь, наверняка вы уже видели такое.
Додано: Чет 05 бер, 2020 07:10
Сьогодні ця людина адекватна, а завтра щось в голову лупануло. Чи "завтра" ця людина померла, а дружина і діти не особо адекватні. Ось ви і попали в казочку!
Висновок, краще так не ризикувати
Додано: Чет 05 бер, 2020 08:25
Із валютної теми:
viewtopic.php?p=4888340#p4888340
НБУ просто как девочка хотел чтобы его очень долго уговаривали и набивал себе цену,так что они не сошлись во мнениях и свадьбы не было)))
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 05 бер, 2020 08:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Макс фотка для тебя)
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Додано: Чет 05 бер, 2020 09:15
І толку від цього?
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Житло на Печерську за 12 років подешевшало, мабуть, в три рази.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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