Додано: Чет 05 бер, 2020 15:23

Alex6 написав: Vlad442 написав: Diego написав: Кто может объяснить, не первый раз слышу от старших людей что кризис нужно переживать в товаре, но они торгаши. Или это просто проф деформация у них уже? Кто может объяснить, не первый раз слышу от старших людей что кризис нужно переживать в товаре, но они торгаши. Или это просто проф деформация у них уже?

Обычно долговой кризис, сопровождаемый сжиганием денег, приводит к росту ценности доллара и к падению цены нефти, металла, рабочей силы в развивающихся странах и, следовательно, к падению цен на товары. Поэтому к стандартному кризису нужно подходить в валютном кеше, а выходить с активами. Угадать как и когда, скорей дело везения, чем точных расчетов. Обычно долговой кризис, сопровождаемый сжиганием денег, приводит к росту ценности доллара и к падению цены нефти, металла, рабочей силы в развивающихся странах и, следовательно, к падению цен на товары. Поэтому к стандартному кризису нужно подходить в валютном кеше, а выходить с активами. Угадать как и когда, скорей дело везения, чем точных расчетов.





Уверены что назревает имеено стандартный долговой кризис с класичекской развязкой ???





Я как то нет Уверены что назревает имеено стандартный долговой кризис с класичекской развязкой ???Я как то нет

Я ни в чем не уверен. Уверен только в том, что есть мнение толпы и оно никогда не бывает верным. Всегда все идет не так, как ожидает большинство. Если верить в теорию заговора, то есть те, кто стрижет, есть те, кого стригут.Если все ждут стандартный долговой кризис по сценарию 2008 и готовятся к нему, значит будет что-то другое. Нужно диверсифицировать активы и стремится не предугадать и заработать, а как можно меньше потерять.