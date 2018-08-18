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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3118311931203121

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 74
Вже навіть перевищили
42%
31
Приблизно на рівні 2013
18%
13
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
6
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
14
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 13:53

  Турист_007 написав:На работе сегодня обрадовали - отправляют до конца месяца в "творческий отпуск". Пока вроде не за свой счет. Пока будем работать из дому и в дежурном режиме (1-2 раза в неделю) приезжать на работу в офис. У компании много филиалов. Большинство командировок из Киева в регионы и наоборот - скасовиваються. У компании несколько десятков филиалов по Украине, трафик командировочных достаточно большой. Пока пострадают перевозчики и отели. Если будет решение закрыть офис и отправить всех за свой счет до конца эпидемии, то даже не знаю что будет. Большинство в центральном офисе - понаехи живущие на съемных квартирах. Месяц без зарплаты не все выдержат.

Пока все идет четко по сценарию, озвученному 3 месяца назад: производство в Украине падает, ОВГЗ скатываются в гуано, экономика США и ЕС тормозит, все чаще проскакивают высказывания "нах... та Польша, можно и в Украине столько зарабатывать", прогноз по урожаю на 2020 год слабее 2019. Вирус всего лишь укорит неизбежную развязку. Так бы могла канитель еще год-два тянуться.
Если дойдет до закрытия школ/садиков, будет весело. Не всякую работу можно из дома на ноутбуке лабать.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 14:02

Serg-ik

С бизнесом все ОК. Причина - уменьшение личных контактов в связи с эпидемией. Отправляют только офисных сотрудников. С "полями" все нормально.
Турист_007
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 14:16

  investorkiev написав:
  trololo написав:
  investorkiev написав:Хорошо что новый кабмин ругает Фурса: что плохо инвестбанкиру- то хорошо народу. Что хорошо инвестбанкиру - народу плохо. Аксиома.


какое же ты недалекое. будет очень классно, когда без МВФ начнем захлебываться, ради пополнения бениного кармана. про сороса еще ляпни чето, колхозник с корочкой :lol:

хорошо нароту сделали в ДНР. ни инвестбанкиров, ни МВФ. только такие советчики вроде тебя быстренько свалили из рукотворного рая. понимаю, зачем бене дефолт, а тебе то зачем? на работу тебя никто не возьмет, с такими то способностями. от попила бюджета отодвинули, круши просядут.


А что, Фурса имеет отношение к МВФ, ты, ущербное?

Зачем тебе вообще Киев, умственно неполноценный трололо? Чтобы оскорблять умных людей?
Сиди в своем селе нибулоне, продавай бусы белым хозяевам и помалкивай.
На Донбас оно гнать будет, чмошное

Убога, чому ти ще не в Ордло?
Кажуть, там різкий підйом цін на нерухомість. І ікономіка на підйомі!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:23

  Alex6 написав:
  Vlad442 написав:
  Diego написав:Кто может объяснить, не первый раз слышу от старших людей что кризис нужно переживать в товаре, но они торгаши. Или это просто проф деформация у них уже?

Обычно долговой кризис, сопровождаемый сжиганием денег, приводит к росту ценности доллара и к падению цены нефти, металла, рабочей силы в развивающихся странах и, следовательно, к падению цен на товары. Поэтому к стандартному кризису нужно подходить в валютном кеше, а выходить с активами. Угадать как и когда, скорей дело везения, чем точных расчетов.



Уверены что назревает имеено стандартный долговой кризис с класичекской развязкой ???


Я как то нет :)

Я ни в чем не уверен. Уверен только в том, что есть мнение толпы и оно никогда не бывает верным. Всегда все идет не так, как ожидает большинство. Если верить в теорию заговора, то есть те, кто стрижет, есть те, кого стригут.
Если все ждут стандартный долговой кризис по сценарию 2008 и готовятся к нему, значит будет что-то другое. Нужно диверсифицировать активы и стремится не предугадать и заработать, а как можно меньше потерять.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Криза з 2008 року все йде , причин і факторів які б її усунули ще світова економіка не винайшла. Зараз буде загострення.
З 2008 просто залили грошима, ніби тушити реактор водою...
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:46

  xio13 написав:Криза з 2008 року все йде , причин і факторів які б її усунули ще світова економіка не винайшла. Зараз буде загострення.
З 2008 просто залили грошима, ніби тушити реактор водою...


Это вам в школе на уроках экономики рассказали?

В чем крыза идет, к Примеру, в Сша с 2008?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:01

  xio13 написав:Криза з 2008 року все йде , причин і факторів які б її усунули ще світова економіка не винайшла. Зараз буде загострення.
З 2008 просто залили грошима, ніби тушити реактор водою...

И опять зальют. Тарьте серебро!
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ЖК CITY HUB - $1700
стадия строительства - забор

смотрю обьявы - цены в времена года начали рости
Востаннє редагувалось PS4 в Чет 05 бер, 2020 16:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:01

  investorkiev написав:
  xio13 написав:Криза з 2008 року все йде , причин і факторів які б її усунули ще світова економіка не винайшла. Зараз буде загострення.
З 2008 просто залили грошима, ніби тушити реактор водою...


Это вам в школе на уроках экономики рассказали?

В чем крыза идет, к Примеру, в Сша с 2008?


Ви чівас коли віддасте людині?

Без образ, але у вас рівень знань на рівні ракушки, яка читає кореспондент ньюз...

Вивчіть матчастину причини кризи 2007-2008 року, далі вивчіть як "подолали" і зараз проаналізуйте до чого це подолання призвело.

Ось тобі ракушка фотку, проаналізуй як таке може бути, коли гроші нікому не треба, бо всьому піпец.
https://ibb.co/MfwMTCB

Афера світової економіки побудована на стратегії постійного зростання попиту на кредитні гроші, які віддають збільшенням виробництва через зростання попиту.
Зараз це все рухнуло. Гроші нікуди вкласти, трильйони долларів..

Аа не. Е куди: в Києвський бєтон
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