Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Турист_007 написав:На работе сегодня обрадовали - отправляют до конца месяца в "творческий отпуск". Пока вроде не за свой счет. Пока будем работать из дому и в дежурном режиме (1-2 раза в неделю) приезжать на работу в офис. У компании много филиалов. Большинство командировок из Киева в регионы и наоборот - скасовиваються. У компании несколько десятков филиалов по Украине, трафик командировочных достаточно большой. Пока пострадают перевозчики и отели. Если будет решение закрыть офис и отправить всех за свой счет до конца эпидемии, то даже не знаю что будет. Большинство в центральном офисе - понаехи живущие на съемных квартирах. Месяц без зарплаты не все выдержат.
Пока все идет четко по сценарию, озвученному 3 месяца назад: производство в Украине падает, ОВГЗ скатываются в гуано, экономика США и ЕС тормозит, все чаще проскакивают высказывания "нах... та Польша, можно и в Украине столько зарабатывать", прогноз по урожаю на 2020 год слабее 2019. Вирус всего лишь укорит неизбежную развязку. Так бы могла канитель еще год-два тянуться. Если дойдет до закрытия школ/садиков, будет весело. Не всякую работу можно из дома на ноутбуке лабать.
investorkiev написав:Хорошо что новый кабмин ругает Фурса: что плохо инвестбанкиру- то хорошо народу. Что хорошо инвестбанкиру - народу плохо. Аксиома.
какое же ты недалекое. будет очень классно, когда без МВФ начнем захлебываться, ради пополнения бениного кармана. про сороса еще ляпни чето, колхозник с корочкой
хорошо нароту сделали в ДНР. ни инвестбанкиров, ни МВФ. только такие советчики вроде тебя быстренько свалили из рукотворного рая. понимаю, зачем бене дефолт, а тебе то зачем? на работу тебя никто не возьмет, с такими то способностями. от попила бюджета отодвинули, круши просядут.
А что, Фурса имеет отношение к МВФ, ты, ущербное?
Зачем тебе вообще Киев, умственно неполноценный трололо? Чтобы оскорблять умных людей? Сиди в своем селе нибулоне, продавай бусы белым хозяевам и помалкивай. На Донбас оно гнать будет, чмошное
Убога, чому ти ще не в Ордло? Кажуть, там різкий підйом цін на нерухомість. І ікономіка на підйомі!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Diego написав:Кто может объяснить, не первый раз слышу от старших людей что кризис нужно переживать в товаре, но они торгаши. Или это просто проф деформация у них уже?
Обычно долговой кризис, сопровождаемый сжиганием денег, приводит к росту ценности доллара и к падению цены нефти, металла, рабочей силы в развивающихся странах и, следовательно, к падению цен на товары. Поэтому к стандартному кризису нужно подходить в валютном кеше, а выходить с активами. Угадать как и когда, скорей дело везения, чем точных расчетов.
Уверены что назревает имеено стандартный долговой кризис с класичекской развязкой ???
Я как то нет
Я ни в чем не уверен. Уверен только в том, что есть мнение толпы и оно никогда не бывает верным. Всегда все идет не так, как ожидает большинство. Если верить в теорию заговора, то есть те, кто стрижет, есть те, кого стригут. Если все ждут стандартный долговой кризис по сценарию 2008 и готовятся к нему, значит будет что-то другое. Нужно диверсифицировать активы и стремится не предугадать и заработать, а как можно меньше потерять.
xio13 написав:Криза з 2008 року все йде , причин і факторів які б її усунули ще світова економіка не винайшла. Зараз буде загострення. З 2008 просто залили грошима, ніби тушити реактор водою...
Это вам в школе на уроках экономики рассказали?
В чем крыза идет, к Примеру, в Сша с 2008?
Ви чівас коли віддасте людині?
Без образ, але у вас рівень знань на рівні ракушки, яка читає кореспондент ньюз...
Вивчіть матчастину причини кризи 2007-2008 року, далі вивчіть як "подолали" і зараз проаналізуйте до чого це подолання призвело.
Ось тобі ракушка фотку, проаналізуй як таке може бути, коли гроші нікому не треба, бо всьому піпец. https://ibb.co/MfwMTCB
Афера світової економіки побудована на стратегії постійного зростання попиту на кредитні гроші, які віддають збільшенням виробництва через зростання попиту. Зараз це все рухнуло. Гроші нікуди вкласти, трильйони долларів..