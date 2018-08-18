зы: привет космонавтам!)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 бер, 2020 18:14
Реакция на новый Кабмин: Morgan Stanley рекомендует продавать украинские бонды
зы: привет космонавтам!)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 05 бер, 2020 18:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 05 бер, 2020 19:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Стандартный сценарий кризиса - это когда изымается лишняя ликвидность. Тогда это сопровождается банкротствами, падением цен на активы и тд.
Проблемы у Боинга.
Вот еще иллюстрация:
Что касается Украины и некоторые видят в ближайшем будущем повторение 2005-2008 гг.
Ребята, во всем мире уже много лет избыток ликвидности и все в шоколаде.
В Украине УЖЕ "ранний 2008", сейчас если начнут сбрасывать ОВГЗ, то нас ждет мгновенный девал и здравствуй, кризис, Новый год!
У меня есть ощущение, что наши олигархфрены понимали что происходит и сознательно слили выборы прошлого года. удержать ситуацию в Украине при новом мировом кризисе будет нереально. И весь негатив достанется Зе. На этой волне, как януковощ после ющенко, на следующих (досрочных?) выборах к власти может придти хоть порох хоть ахметов хоть кто угодно. Ни у кого кроме меня не было ощущения, что порох творит всю эту чушь с выхватывание телефонов, срыванием шапок и тд, сознательно?
Додано: Чет 05 бер, 2020 19:12
Так это же мудрий нарід голосував за Бубочку, откуда такая конспирология.
Или это нежелание признавать собственную неправоту прикрывается конспирологией ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 05 бер, 2020 19:22
При чем тут это?
Я и сейчас-бы голосовал за того, кого проголосовал.
Вопрос был, что порох выборы сливал сознательно, делал все чтобы проиграть.
У меня тогда был вопрос - почему? Сейчас есть предположение.
Не думаю, что нас ждет возвращение пороховоща. Не в персоналиях дело.
Додано: Чет 05 бер, 2020 19:41
Вам в уши надули про барыг, про Свинарчуков, про сбитые шапки, вы повелись на это.
Но виноват Порошенко, он специально "проигрывал".
Это и есть ваше самооправдание
Причина негараздів, именно Зеленский, его политика, его кадровые назначения, его импульсивное снять кого-то и назначить другого, запилив видосик
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
О, знаток политики - порохобот пришел.
А что, порохофермам разве до сих пор платят? Странно, Петя очень жадный
Зы: уволили рябошапку, есть надежда что новый прокурор таки посадит свиноферму
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:34
Какие негаразды?
Украина - больной пациент. Болезнь - коррупция. Такие как порох - причина болезни.
Пришел Зе и всех вылечил? Нет. Он даже не врач. Может кроме желания помочь у него и ничего и не было, но то что не он являлся болезнью на момент выборов - факт.
Насчет того, "Убивший дракона, становится новым драконом"(с) - еще далеко не факт.
Да и "дракон" еще не повержен.
Впрочем, это не тема этой ветки.
Расходимся. Кам д***.
Вы кушать шоколадки рошен, я пойду выпью ЗЕленки.
"И тебя вылечат и меня вылечат"(с)
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:34
Наклейка Зекоманда на машине есть?
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:37
Або філіпіночку.
В мене тут ще є одна ідея фікс - поїхати вна Ісландію, кажуть там брак женіхів і дають 5куевро
, Може брешуть... Зато зачотні білявки.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 05 бер, 2020 20:38, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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