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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3120312131223123>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 75
Вже навіть перевищили
41%
31
Приблизно на рівні 2013
19%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
6
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
14
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 18:14

Реакция на новый Кабмин: Morgan Stanley рекомендует продавать украинские бонды

https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... 5F5jYx77lc

зы: привет космонавтам!)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 18:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Что любит КРЖН?
МОПы и метро шоб рядом :mrgreen:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 19:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Стандартный сценарий кризиса - это когда изымается лишняя ликвидность. Тогда это сопровождается банкротствами, падением цен на активы и тд.
Проблемы у Боинга.
Вот еще иллюстрация:
https://biz.liga.net/ekonomika/transpor ... ankrotilas

Что касается Украины и некоторые видят в ближайшем будущем повторение 2005-2008 гг.
Ребята, во всем мире уже много лет избыток ликвидности и все в шоколаде.
В Украине УЖЕ "ранний 2008", сейчас если начнут сбрасывать ОВГЗ, то нас ждет мгновенный девал и здравствуй, кризис, Новый год!
У меня есть ощущение, что наши олигархфрены понимали что происходит и сознательно слили выборы прошлого года. удержать ситуацию в Украине при новом мировом кризисе будет нереально. И весь негатив достанется Зе. На этой волне, как януковощ после ющенко, на следующих (досрочных?) выборах к власти может придти хоть порох хоть ахметов хоть кто угодно. Ни у кого кроме меня не было ощущения, что порох творит всю эту чушь с выхватывание телефонов, срыванием шапок и тд, сознательно?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 19:12

  rjkz написав:У меня есть ощущение, что наши олигархфрены понимали что происходит и сознательно слили выборы прошлого года. удержать ситуацию в Украине при новом мировом кризисе будет нереально. И весь негатив достанется Зе.

Так это же мудрий нарід голосував за Бубочку, откуда такая конспирология.
Или это нежелание признавать собственную неправоту прикрывается конспирологией ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 19:22

  pesikot написав:
  rjkz написав:У меня есть ощущение, что наши олигархфрены понимали что происходит и сознательно слили выборы прошлого года. удержать ситуацию в Украине при новом мировом кризисе будет нереально. И весь негатив достанется Зе.

Так это же мудрий нарід голосував за Бубочку, откуда такая конспирология.
Или это нежелание признавать собственную неправоту прикрывается конспирологией ?


При чем тут это?
Я и сейчас-бы голосовал за того, кого проголосовал.
Вопрос был, что порох выборы сливал сознательно, делал все чтобы проиграть.
У меня тогда был вопрос - почему? Сейчас есть предположение.
Не думаю, что нас ждет возвращение пороховоща. Не в персоналиях дело.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 19:41

  rjkz написав:При чем тут это?
Я и сейчас-бы голосовал за того, кого проголосовал.
Вопрос был, что порох выборы сливал сознательно, делал все чтобы проиграть.

Вам в уши надули про барыг, про Свинарчуков, про сбитые шапки, вы повелись на это.
Но виноват Порошенко, он специально "проигрывал".
Это и есть ваше самооправдание

Причина негараздів, именно Зеленский, его политика, его кадровые назначения, его импульсивное снять кого-то и назначить другого, запилив видосик
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

О, знаток политики - порохобот пришел.
А что, порохофермам разве до сих пор платят? Странно, Петя очень жадный

Зы: уволили рябошапку, есть надежда что новый прокурор таки посадит свиноферму
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:34

  pesikot написав:
  rjkz написав:При чем тут это?
Я и сейчас-бы голосовал за того, кого проголосовал.
Вопрос был, что порох выборы сливал сознательно, делал все чтобы проиграть.

Вам в уши надули про барыг, про Свинарчуков, про сбитые шапки, вы повелись на это.
Но виноват Порошенко, он специально "проигрывал".
Это и есть ваше самооправдание

Причина негараздів, именно Зеленский, его политика, его кадровые назначения, его импульсивное снять кого-то и назначить другого, запилив видосик


Какие негаразды?
Украина - больной пациент. Болезнь - коррупция. Такие как порох - причина болезни.
Пришел Зе и всех вылечил? Нет. Он даже не врач. Может кроме желания помочь у него и ничего и не было, но то что не он являлся болезнью на момент выборов - факт.
Насчет того, "Убивший дракона, становится новым драконом"(с) - еще далеко не факт.
Да и "дракон" еще не повержен.
Впрочем, это не тема этой ветки.
Расходимся. Кам д***.
Вы кушать шоколадки рошен, я пойду выпью ЗЕленки. :lol:
"И тебя вылечат и меня вылечат"(с) :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:34

  rjkz написав:
  pesikot написав:
  rjkz написав:У меня есть ощущение, что наши олигархфрены понимали что происходит и сознательно слили выборы прошлого года. удержать ситуацию в Украине при новом мировом кризисе будет нереально. И весь негатив достанется Зе.

Так это же мудрий нарід голосував за Бубочку, откуда такая конспирология.
Или это нежелание признавать собственную неправоту прикрывается конспирологией ?


При чем тут это?
Я и сейчас-бы голосовал за того, кого проголосовал.
Вопрос был, что порох выборы сливал сознательно, делал все чтобы проиграть.
У меня тогда был вопрос - почему? Сейчас есть предположение.
Не думаю, что нас ждет возвращение пороховоща. Не в персоналиях дело.

Наклейка Зекоманда на машине есть? :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:37

  change_pm написав:
  airmax78 написав:В переговорах двух равных сторон, кто-то должен уступить или сделать вид что уступает. Упускаете вы свой шанс, флай.


Все він правильно робить. Свого капіталу достатньо для мінімалістичного життя.

Всі потреби чоловіка за 40 коштують дешевше, ніж мати дружину, з кимось об"єднуватись, а потом все ділити.

Все можно купити за грощі, а головняка нема :) Молодець, флай, так тримати!

зі. Можно собі таєчку на пенсії привезти, і мати кайф.

Або філіпіночку. :)
В мене тут ще є одна ідея фікс - поїхати вна Ісландію, кажуть там брак женіхів і дають 5куевро
, Може брешуть... Зато зачотні білявки.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 05 бер, 2020 20:38, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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