Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:37
investorkiev написав:
О, знаток политики - порохобот пришел.
А что, порохофермам разве до сих пор платят? Странно, Петя очень жадный
Зы: уволили рябошапку, есть надежда что новый прокурор таки посадит свиноферму
Тебя, что ли посадят ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Додано: Чет 05 бер, 2020 20:43
Serg-ik написав:
Весна. То ли авитаминоз. То ли грандиозный.....
Вчера -новое правительство
В течение двух недель
ГАСИ ликвидируют
, это один из наиболее коррумпированных органов, - Зеленский
Вслед за Кабмином Нацбанк. У Зеленского готовят
увольнение всего руководства НБУ
Не должен занимать место". Зеленский дал понять "слугам народа", что нужно голосовать за отставку Рябошапки.
а деньги любят тишину.
Что любит КРЖН?
Ха!
Зепіли повинні зрозуміти: у нас новий президент. Ні, не Зе-
а Коломойськийй.
Готуйтесь, панове, до повернення Привата Коломойському, падінні курса гривни і тд.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Додано: Чет 05 бер, 2020 20:45
Frant написав: Serg-ik написав:
Весна. То ли авитаминоз. То ли грандиозный.....
Вчера -новое правительство
В течение двух недель
ГАСИ ликвидируют
, это один из наиболее коррумпированных органов, - Зеленский
Вслед за Кабмином Нацбанк. У Зеленского готовят
увольнение всего руководства НБУ
Не должен занимать место". Зеленский дал понять "слугам народа", что нужно голосовать за отставку Рябошапки.
а деньги любят тишину.
Что любит КРЖН?
Ха!
Зепіли повинні зрозуміти: у нас новий президент. Ні, не Зе-
а Коломойськийй.
Готуйтесь, панове, до повернення Привата Коломойському, падінні курса гривни і тд.
а когда это будет? хоть примерно?
Унуноктий
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Додано: Чет 05 бер, 2020 20:46
pesikot написав: rjkz написав:
У меня есть ощущение, что наши олигархфрены понимали что происходит и сознательно слили выборы прошлого года. удержать ситуацию в Украине при новом мировом кризисе будет нереально. И весь негатив достанется Зе.
Так это же мудрий нарід голосував за Бубочку, откуда такая конспирология.
Или это нежелание признавать собственную неправоту прикрывается конспирологией ?
Бубочка обісрався так, що гавна повні штани. Імітація реформ продовжується. Пахне кризою, девальвацією, падінням ВВП. Клоунам місце в цирку і кино, а не на держ. посадах
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Додано: Чет 05 бер, 2020 20:47
Унуноктий написав: Frant написав: Serg-ik написав:
Весна. То ли авитаминоз. То ли грандиозный.....
Вчера -новое правительство
В течение двух недель
ГАСИ ликвидируют
, это один из наиболее коррумпированных органов, - Зеленский
Вслед за Кабмином Нацбанк. У Зеленского готовят
увольнение всего руководства НБУ
Не должен занимать место". Зеленский дал понять "слугам народа", что нужно голосовать за отставку Рябошапки.
а деньги любят тишину.
Что любит КРЖН?
Ха!
Зепіли повинні зрозуміти: у нас новий президент. Ні, не Зе-
а Коломойськийй.
Готуйтесь, панове, до повернення Привата Коломойському, падінні курса гривни і тд.
а когда это будет? хоть примерно?
Уже. Тільки ти ще не зрозумів, тому що гм, гм - тупий.
Забирай клоуна до себе в кіно, інакше він наломає дров!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Додано: Чет 05 бер, 2020 20:50
pesikot написав: rjkz написав:
При чем тут это?
Я и сейчас-бы голосовал за того, кого проголосовал.
Вопрос был, что порох выборы сливал сознательно, делал все чтобы проиграть.
Вам в уши надули про барыг, про Свинарчуков, про сбитые шапки, вы повелись на это.
Но виноват Порошенко, он специально "проигрывал".
Это и есть ваше самооправдание
Причина негараздів, именно Зеленский, его политика, его кадровые назначения, его импульсивное снять кого-то и назначить другого, запилив видосик
Теза про свинарчуків і баригу пороха - має російське походження.
Російська пропаганда - сильніша за гебельсовську!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 05 бер, 2020 21:07
Frant написав: pesikot написав: rjkz написав:
При чем тут это?
Я и сейчас-бы голосовал за того, кого проголосовал.
Вопрос был, что порох выборы сливал сознательно, делал все чтобы проиграть.
Вам в уши надули про барыг, про Свинарчуков, про сбитые шапки, вы повелись на это.
Но виноват Порошенко, он специально "проигрывал".
Это и есть ваше самооправдание
Причина негараздів, именно Зеленский, его политика, его кадровые назначения, его импульсивное снять кого-то и назначить другого, запилив видосик
Теза про свинарчуків і баригу пороха - має російське походження.
Російська пропаганда - сильніша за гебельсовську!
происхождение американское как раз
Унуноктий
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Додано: Чет 05 бер, 2020 21:08
Frant написав: Унуноктий написав: Frant написав:
Не должен занимать место". Зеленский дал понять "слугам народа", что нужно голосовать за отставку Рябошапки.
а деньги любят тишину.
Что любит КРЖН?
Ха!
Зепіли повинні зрозуміти: у нас новий президент. Ні, не Зе-
а Коломойськийй.
Готуйтесь, панове, до повернення Привата Коломойському, падінні курса гривни і тд.
а когда это будет? хоть примерно?
Уже. Тільки ти ще не зрозумів, тому що гм, гм - тупий.
Забирай клоуна до себе в кіно, інакше він наломає дров![/quote]
кажется професор опять на стакан присел, модераторы положите професора поспать
Унуноктий
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Додано: Чет 05 бер, 2020 21:59
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-3- ... H7XOI.html
2500$/метр в трешке Виктори V. Напомните, сколько там лифтов и сколько квартир?
Это ли взлет Ракеты?
investorkiev
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