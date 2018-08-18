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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3120312131223123

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 75
Вже навіть перевищили
41%
31
Приблизно на рівні 2013
19%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
6
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
14
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:37

  investorkiev написав:О, знаток политики - порохобот пришел.
А что, порохофермам разве до сих пор платят? Странно, Петя очень жадный

Зы: уволили рябошапку, есть надежда что новый прокурор таки посадит свиноферму

Тебя, что ли посадят ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:43

  Serg-ik написав:Весна. То ли авитаминоз. То ли грандиозный.....

Вчера -новое правительство

В течение двух недель ГАСИ ликвидируют, это один из наиболее коррумпированных органов, - Зеленский

Вслед за Кабмином Нацбанк. У Зеленского готовят увольнение всего руководства НБУ

Не должен занимать место". Зеленский дал понять "слугам народа", что нужно голосовать за отставку Рябошапки.

а деньги любят тишину.
Что любит КРЖН?

Ха!
Зепіли повинні зрозуміти: у нас новий президент. Ні, не Зе-
а Коломойськийй.
Готуйтесь, панове, до повернення Привата Коломойському, падінні курса гривни і тд.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:45

  Frant написав:
  Serg-ik написав:Весна. То ли авитаминоз. То ли грандиозный.....

Вчера -новое правительство

В течение двух недель ГАСИ ликвидируют, это один из наиболее коррумпированных органов, - Зеленский

Вслед за Кабмином Нацбанк. У Зеленского готовят увольнение всего руководства НБУ

Не должен занимать место". Зеленский дал понять "слугам народа", что нужно голосовать за отставку Рябошапки.

а деньги любят тишину.
Что любит КРЖН?

Ха!
Зепіли повинні зрозуміти: у нас новий президент. Ні, не Зе-
а Коломойськийй.
Готуйтесь, панове, до повернення Привата Коломойському, падінні курса гривни і тд.

а когда это будет? хоть примерно?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:46

  pesikot написав:
  rjkz написав:У меня есть ощущение, что наши олигархфрены понимали что происходит и сознательно слили выборы прошлого года. удержать ситуацию в Украине при новом мировом кризисе будет нереально. И весь негатив достанется Зе.

Так это же мудрий нарід голосував за Бубочку, откуда такая конспирология.
Или это нежелание признавать собственную неправоту прикрывается конспирологией ?

Бубочка обісрався так, що гавна повні штани. Імітація реформ продовжується. Пахне кризою, девальвацією, падінням ВВП. Клоунам місце в цирку і кино, а не на держ. посадах
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:47

  Унуноктий написав:
  Frant написав:
  Serg-ik написав:Весна. То ли авитаминоз. То ли грандиозный.....

Вчера -новое правительство

В течение двух недель ГАСИ ликвидируют, это один из наиболее коррумпированных органов, - Зеленский

Вслед за Кабмином Нацбанк. У Зеленского готовят увольнение всего руководства НБУ

Не должен занимать место". Зеленский дал понять "слугам народа", что нужно голосовать за отставку Рябошапки.

а деньги любят тишину.
Что любит КРЖН?

Ха!
Зепіли повинні зрозуміти: у нас новий президент. Ні, не Зе-
а Коломойськийй.
Готуйтесь, панове, до повернення Привата Коломойському, падінні курса гривни і тд.

а когда это будет? хоть примерно?

Уже. Тільки ти ще не зрозумів, тому що гм, гм - тупий.

Забирай клоуна до себе в кіно, інакше він наломає дров!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:50

  pesikot написав:
  rjkz написав:При чем тут это?
Я и сейчас-бы голосовал за того, кого проголосовал.
Вопрос был, что порох выборы сливал сознательно, делал все чтобы проиграть.

Вам в уши надули про барыг, про Свинарчуков, про сбитые шапки, вы повелись на это.
Но виноват Порошенко, он специально "проигрывал".
Это и есть ваше самооправдание

Причина негараздів, именно Зеленский, его политика, его кадровые назначения, его импульсивное снять кого-то и назначить другого, запилив видосик

Теза про свинарчуків і баригу пороха - має російське походження.
Російська пропаганда - сильніша за гебельсовську!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 21:07

  Frant написав:
  pesikot написав:
  rjkz написав:При чем тут это?
Я и сейчас-бы голосовал за того, кого проголосовал.
Вопрос был, что порох выборы сливал сознательно, делал все чтобы проиграть.

Вам в уши надули про барыг, про Свинарчуков, про сбитые шапки, вы повелись на это.
Но виноват Порошенко, он специально "проигрывал".
Это и есть ваше самооправдание

Причина негараздів, именно Зеленский, его политика, его кадровые назначения, его импульсивное снять кого-то и назначить другого, запилив видосик

Теза про свинарчуків і баригу пороха - має російське походження.
Російська пропаганда - сильніша за гебельсовську!

происхождение американское как раз
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 21:08

  Frant написав:
  Унуноктий написав:
  Frant написав:
Не должен занимать место". Зеленский дал понять "слугам народа", что нужно голосовать за отставку Рябошапки.

а деньги любят тишину.
Что любит КРЖН?

Ха!
Зепіли повинні зрозуміти: у нас новий президент. Ні, не Зе-
а Коломойськийй.
Готуйтесь, панове, до повернення Привата Коломойському, падінні курса гривни і тд.

а когда это будет? хоть примерно?

Уже. Тільки ти ще не зрозумів, тому що гм, гм - тупий.

Забирай клоуна до себе в кіно, інакше він наломає дров![/quote]
кажется професор опять на стакан присел, модераторы положите професора поспать :mrgreen:
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 21:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-3- ... H7XOI.html


2500$/метр в трешке Виктори V. Напомните, сколько там лифтов и сколько квартир?

Это ли взлет Ракеты?
investorkiev
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