Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Что касается Украины и некоторые видят в ближайшем будущем повторение 2005-2008 гг. Ребята, во всем мире уже много лет избыток ликвидности и все в шоколаде. В Украине УЖЕ "ранний 2008", сейчас если начнут сбрасывать ОВГЗ, то нас ждет мгновенный девал и здравствуй, кризис, Новый год! У меня есть ощущение, что наши олигархфрены понимали что происходит и сознательно слили выборы прошлого года. удержать ситуацию в Украине при новом мировом кризисе будет нереально. И весь негатив достанется Зе. На этой волне, как януковощ после ющенко, на следующих (досрочных?) выборах к власти может придти хоть порох хоть ахметов хоть кто угодно. Ни у кого кроме меня не было ощущения, что порох творит всю эту чушь с выхватывание телефонов, срыванием шапок и тд, сознательно?
rjkz написав:У меня есть ощущение, что наши олигархфрены понимали что происходит и сознательно слили выборы прошлого года. удержать ситуацию в Украине при новом мировом кризисе будет нереально. И весь негатив достанется Зе.
Так это же мудрий нарід голосував за Бубочку, откуда такая конспирология. Или это нежелание признавать собственную неправоту прикрывается конспирологией ?
Бубочка обісрався так, що гавна повні штани. Імітація реформ продовжується. Пахне кризою, девальвацією, падінням ВВП. Клоунам місце в цирку і кино, а не на держ. посадах
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців