Додано: Чет 05 бер, 2020 19:08

Стандартный сценарий кризиса - это когда изымается лишняя ликвидность. Тогда это сопровождается банкротствами, падением цен на активы и тд.Проблемы у Боинга.Вот еще иллюстрация:Что касается Украины и некоторые видят в ближайшем будущем повторение 2005-2008 гг.Ребята, во всем мире уже много лет избыток ликвидности и все в шоколаде.В Украине УЖЕ "ранний 2008", сейчас если начнут сбрасывать ОВГЗ, то нас ждет мгновенный девал и здравствуй, кризис, Новый год!У меня есть ощущение, что наши олигархфрены понимали что происходит и сознательно слили выборы прошлого года. удержать ситуацию в Украине при новом мировом кризисе будет нереально. И весь негатив достанется Зе. На этой волне, как януковощ после ющенко, на следующих (досрочных?) выборах к власти может придти хоть порох хоть ахметов хоть кто угодно. Ни у кого кроме меня не было ощущения, что порох творит всю эту чушь с выхватывание телефонов, срыванием шапок и тд, сознательно?