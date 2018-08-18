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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 бер, 2020 23:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
за последние три месяца вторичка подорожала до 1000 за метр панельки на позняках
Додано: П'ят 06 бер, 2020 07:19
Зелена команда активно і швидко демонтує українську державність.
Ці уроти планують дати воду в окупований Крим. При тому, що снігу зимою 2020 не було, і з водою та врожаєм в Україні в 2020 справи будуть погані.
Не думаю, що все це добре для КржН
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Ось портрет покупця елітної нерухомості
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 06 бер, 2020 07:23
Стрибок дохлої кішки
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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