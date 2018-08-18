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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3121312231233124>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 75
Вже навіть перевищили
41%
31
Приблизно на рівні 2013
19%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
6
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
14
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:56

  kingkongovets написав:Реакция на новый Кабмин: Morgan Stanley рекомендует продавать украинские бонды

https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... 5F5jYx77lc

зы: привет космонавтам!)


Соросята разгоняют, что Morgan Stanley рекомендует продавать украинские бонды отставки правительства Гончарука и Рябошапки. Конечно же, транснациональные спекулянты потеряв контроль над Минфином, а скоро и НБУ, теряют возможность формировать максимально удобные для себя условия. Используя украинских лохов для невиданной стрижки. Все, ребятушки, аттракцион невиданной щедрости заканчивается. Коровка почти сдохла. Finita la commedia. (с) Юрий Романенко
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  investorkiev написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-3-h-komnatnuyu-kvartiru-zhk-victory-v-ploschad-pobedy-IDH7XOI.html


2500$/метр в трешке Виктори V. Напомните, сколько там лифтов и сколько квартир?

Это ли взлет Ракеты?

Глупость какая-то. Там хоть паркинг есть?
То ли на 30 то ли на 40 авто )))
Квартир 300+


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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:06

  investorkiev написав:
  kingkongovets написав:Реакция на новый Кабмин: Morgan Stanley рекомендует продавать украинские бонды

https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... 5F5jYx77lc

зы: привет космонавтам!)


Соросята разгоняют, что Morgan Stanley рекомендует продавать украинские бонды отставки правительства Гончарука и Рябошапки. Конечно же, транснациональные спекулянты потеряв контроль над Минфином, а скоро и НБУ, теряют возможность формировать максимально удобные для себя условия. Используя украинских лохов для невиданной стрижки. Все, ребятушки, аттракцион невиданной щедрости заканчивается. Коровка почти сдохла. Finita la commedia. (с) Юрий Романенко

Как можно потерять контроль на тем, чьим крупнейшим и безальтернативным кредитором ты являешься?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:13

  investorkiev написав:
  kingkongovets написав:Реакция на новый Кабмин: Morgan Stanley рекомендует продавать украинские бонды

https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... 5F5jYx77lc

зы: привет космонавтам!)


Соросята разгоняют, что Morgan Stanley рекомендует продавать украинские бонды отставки правительства Гончарука и Рябошапки. Конечно же, транснациональные спекулянты потеряв контроль над Минфином, а скоро и НБУ, теряют возможность формировать максимально удобные для себя условия. Используя украинских лохов для невиданной стрижки. Все, ребятушки, аттракцион невиданной щедрости заканчивается. Коровка почти сдохла. Finita la commedia. (с) Юрий Романенко

А хто денюх даст? Путлер? Желаю удачи.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Как можно потерять контроль на тем, чьим крупнейшим и безальтернативным кредитором ты являешься?


Бывает и такое.
Вот недавно вице-президент Аргентины прямо сказала МВФ, пока не пойдем в рост ничего отдавать не будем, не надоедайте со своим долгом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:21

  freeze написав:
airmax78 написав:Как можно потерять контроль на тем, чьим крупнейшим и безальтернативным кредитором ты являешься?


Бывает и такое.
Вот недавно вице-президент Аргентины прямо сказала МВФ, пока не пойдем в рост ничего отдавать не будем, не надоедайте со своим долгом.


о, прикольно. в начале 2000х там тоже самое говорили, а потом было много лет бурного роста :) леваки необучаемы, путь венесуелы так манит :) заводы рабочим, землю крестьянам, нах запад с ихними кредитами, долги отдают трусы! а результат примерно один всегда, дефицит туалетной бумаги
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:
  freeze написав:Бывает и такое.
Вот недавно вице-президент Аргентины прямо сказала МВФ, пока не пойдем в рост ничего отдавать не будем, не надоедайте со своим долгом.


о, прикольно. в начале 2000х там тоже самое говорили, а потом было много лет бурного роста :) леваки необучаемы, путь венесуелы так манит :) заводы рабочим, землю крестьянам, нах запад с ихними кредитами, долги отдают трусы! а результат примерно один всегда, дефицит туалетной бумаги


Страны третьего мира, которые часто совсем не леваки, набирают долгов, даже не планируя их отдавать, а потом всякие Парижские клубы их списывают. Так современный мир живет. Богатые часто откупаются от бедных.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:35

  freeze написав:Страны третьего мира, которые часто совсем не леваки, набирают долгов, даже не планируя их отдавать, а потом всякие Парижские клубы их списывают. Так современный мир живет. Богатые часто откупаются от бедных.


так себе бизнес-план, если честно
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:50

investorkiev

ввп украины в 2000 - 31 млрд - рост больше чем в 4,2 раза. т.е. в 2 раза больше аргентинского за этот период. и у них никто территории не отжимал как минимум.

ты реально, несмотря на свои корочки, считаешь, что полноценный дефолт и отказ от сотрудничества с кредиторами даст толчок к развитию? совсем уже кукушка поехала?

кстати, у белараруси, которую тут ватка чуть ли не в пример ставит, этот показатель получился 5, вместо 4.2 у нас. т.е. номинальнеый рост с 2000 примерно совсем немного больше, но у нас еще есть запас по теневому сектору.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:55

  trololo написав:investorkiev

ввп украины в 2000 - 31 млрд - рост больше чем в 4,2 раза. т.е. в 2 раза больше аргентинского за этот период. и у них никто территории не отжимал как минимум.

ты реально, несмотря на свои корочки, считаешь, что полноценный дефолт и отказ от сотрудничества с кредиторами даст толчок к развитию? совсем уже кукушка поехала?

кстати, у белараруси, которую тут ватка чуть ли не в пример ставит, этот показатель получился 5, вместо 4.2 у нас. т.е. номинальнеый рост с 2000 примерно совсем немного больше, но у нас еще есть запас по теневому сектору.


я такого не говорил. Иногда дает, иногда не дает. Нет единого рецепта для всех, у каждой страны все индивидуально и зависит от кучи факторов как внутренних так и внешних.

Первоначальный пост был не о дефолте, а об уменьшении зависимости от мировых кредиторов, это немного другое чем тупо "не платить".
investorkiev
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