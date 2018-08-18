Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:50

investorkiev



ввп украины в 2000 - 31 млрд - рост больше чем в 4,2 раза. т.е. в 2 раза больше аргентинского за этот период. и у них никто территории не отжимал как минимум.



ты реально, несмотря на свои корочки, считаешь, что полноценный дефолт и отказ от сотрудничества с кредиторами даст толчок к развитию? совсем уже кукушка поехала?



кстати, у белараруси, которую тут ватка чуть ли не в пример ставит, этот показатель получился 5, вместо 4.2 у нас. т.е. номинальнеый рост с 2000 примерно совсем немного больше, но у нас еще есть запас по теневому сектору.

главное оружие рашистов - ложь