|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:05
investorkiev
лучше всего уменьшать зависимость улучшением платежеспособности, что тянет за собой уменьшение ставок и нагрузки по отношению к ввп. с другой стороны, полностью отказываться от кредитования не стоит, т.к. это будет тормозить рост. мвф в данном случае иедальный вариант, т.к. ставки у них ниже всех, плюс бонусом идут требования к улучшению долгосрочной платежеспособности. и погасить долги при выполнении программы - вполне реально, латвия в пример
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4580
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2034 раз.
- Подякували: 1209 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:07
Кстати, РФ в 2000 году: ВВП 259 млрд дол
РФ в 2018 году: ВВП 1657 млрд дол.
Рост в 6.4 раза
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1960
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:08
trololo написав:
ввп украины в 2000 - 31 млрд - рост больше чем в 4,2 раза.
Думаете страна стала аж в 4,2 раза больше производить товаров и услуг? Скорее дело в ценах и методике счёта
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 10345
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 175 раз.
- Подякували: 904 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:11
investorkiev написав:
Кстати, РФ в 2000 году: ВВП 259 млрд дол
РФ в 2018 году: ВВП 1657 млрд дол.
Рост в 6.4 раза
всего лишь? думал поболее будет, ведь нефть, даже по нынешним ценам, в два раза выросла
раз уж начали смотреть, в сша за этот период рост всего в два раза, на уровне аргентины - так что так себе показатель получается, сильно зависит от базы в 2000 году.
кстати у ю.кореи получается х3
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4580
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2034 раз.
- Подякували: 1209 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:14
trololo написав:investorkiev
лучше всего уменьшать зависимость улучшением платежеспособности, что тянет за собой уменьшение ставок и нагрузки по отношению к ввп. с другой стороны, полностью отказываться от кредитования не стоит, т.к. это будет тормозить рост. мвф в данном случае иедальный вариант, т.к. ставки у них ниже всех, плюс бонусом идут требования к улучшению долгосрочной платежеспособности. и погасить долги при выполнении программы - вполне реально, латвия в пример
я не думаю что МВФ это идеальный вариант.
Это как аналог швидкогроши. Кредитор последней инстанции.
Он дает деньги, проценты вроде маленькие (в швидкогроши тоже заявляют "маленькие" проценты), но добирают всяческими "комиссиями" (не всегда экономические, а и политические требования).
По сути МВФ хочет: открытия рынков, снижения расходов, продажа всего и вся и т.д.
Вот и получается что экономика может еще больше ужаться, дороги нам строят турки, локомотивы мы закупаем у GE и Хундая, вертолеты во Франции... а свои предприятия, которые этим занимаются - банкротятся.
По сути МВФ никого не привело к успеху. Только те страны, которые послали его нах, погасили их кредиты - те и стали успешными. Ты "Дефолт" про Корею посмотрел?
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1960
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17783
|2874570
|
|
|9
|10577
|
|
|463
|194783
|
|