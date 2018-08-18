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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3121312231233124

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 75
Вже навіть перевищили
41%
31
Приблизно на рівні 2013
19%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
6
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
14
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:30

  __WD__ написав:
  Унуноктий написав:В Оранж сити снимают последний кран) Скоро будут ключи)

Я на этой неделе отправлял фото со степенью готовности Оранжа.
Ключи скоро ,говорите... Ну-ну.

Смотрите, там на 2 месяца работы
Зображення
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:37

Унуноктий
На самом деле в таком виде он стоит с прошлого лета, я проезжаю мимо практически каждый день.
Сегодня утром было много машин, наверное ИГ инвесторов собиралась, смотрели как кран снимают или х.з. что еще..
На когда обещают ключи- май-июнь?
__WD__
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:56

  __WD__ написав:Унуноктий
На самом деле в таком виде он стоит с прошлого лета, я проезжаю мимо практически каждый день.
Сегодня утром было много машин, наверное ИГ инвесторов собиралась, смотрели как кран снимают или х.з. что еще..
На когда обещают ключи- май-июнь?

не было никакой ИГ инвесторов, просто кран демонтируют специальные люди поэтому машин больше было
ключи начало августа
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://kupizalog.com.ua/main/item-5168 ... 03.04.2020

Ось думаю, шоб купити, цей будиночок , чи коробку в патріотиці трібековську за 65 , однокімнатну конуру ))))))))
xio13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранж помню еще в 2018 году "вот вот сдадим")
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:39

  Santehnik написав:Оранж помню еще в 2018 году "вот вот сдадим")

в 2018 там и коробки то не было
заявленный срок сдачи был апрель+три месяца так что не 3,14здите)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:24

  Унуноктий написав:
  Santehnik написав:Оранж помню еще в 2018 году "вот вот сдадим")

в 2018 там и коробки то не было
заявленный срок сдачи был апрель+три месяца так что не 3,14здите)


Ви щось на нерухомості заробляєте, що слідкуєте за цим постійно? Оранж, Медовий?
Чи це просто по роботі?))))))))
xio13
 
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