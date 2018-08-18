Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Унуноктий На самом деле в таком виде он стоит с прошлого лета, я проезжаю мимо практически каждый день. Сегодня утром было много машин, наверное ИГ инвесторов собиралась, смотрели как кран снимают или х.з. что еще.. На когда обещают ключи- май-июнь?
__WD__ написав:Унуноктий На самом деле в таком виде он стоит с прошлого лета, я проезжаю мимо практически каждый день. Сегодня утром было много машин, наверное ИГ инвесторов собиралась, смотрели как кран снимают или х.з. что еще.. На когда обещают ключи- май-июнь?
не было никакой ИГ инвесторов, просто кран демонтируют специальные люди поэтому машин больше было ключи начало августа