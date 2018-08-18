Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:57
Serg-ik написав: Мизантрóп написав: Serg-ik написав:
Что любит КРЖН?
МОПы и метро шоб рядом
мало. Нужно метро в МОПах, индивидуальный тоннель
Станция метро Золотые ворота и на Городецкого - не помню какая там.
rjkz
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:32
antey1969 написав: Унуноктий написав: __WD__ написав:
Я на этой неделе отправлял фото со степенью готовности Оранжа.
Ключи скоро ,говорите... Ну-ну.
Смотрите, там на 2 месяца работы
Котельную "забыли", без нее дом не сдадут
не читайте всякую чушь
Унуноктий
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:34
ПРАВЕКС БАНК
запускает программу ипотечного кредитования под 10% в гривне для тех кто планирует покупать квартиру на вторичном рынке.
investorkiev
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:53
investorkiev написав:
ПРАВЕКС БАНК
запускает программу ипотечного кредитования под 10% в гривне для тех кто планирует покупать квартиру на вторичном рынке.
Згадався хіт 90,
"Прістібніть ремні"
Чи як там.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:54
investorkiev написав:
ПРАВЕКС БАНК
запускает программу ипотечного кредитования под 10% в гривне для тех кто планирует покупать квартиру на вторичном рынке.
Скатертью, скатертью
Дальний путь стелется,
И упирается прямо в небосклон.
Каждому, каждому
В лучшее верится...
Катится, катится
Голубой вагон.
Может мы обидели кого-то зря,
Календарь закроет старый лист.
К новым приключениям спешим, друзья...
Эй, прибавь-ка ходу, машинист!
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:58
rjkz написав:
Станция метро Золотые ворота и на Городецкого - не помню какая там.
Крещатик
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