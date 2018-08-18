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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3122312331243125

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 75
Вже навіть перевищили
41%
31
Приблизно на рівні 2013
19%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
6
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
14
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:57

  Serg-ik написав:
  Мизантрóп написав:
  Serg-ik написав:Что любит КРЖН?
МОПы и метро шоб рядом :mrgreen:

мало. Нужно метро в МОПах, индивидуальный тоннель


Станция метро Золотые ворота и на Городецкого - не помню какая там.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:32

  antey1969 написав:
  Унуноктий написав:
  __WD__ написав:Я на этой неделе отправлял фото со степенью готовности Оранжа.
Ключи скоро ,говорите... Ну-ну.

Смотрите, там на 2 месяца работы

Котельную "забыли", без нее дом не сдадут :wink:

не читайте всякую чушь
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ПРАВЕКС БАНК
запускает программу ипотечного кредитования под 10% в гривне для тех кто планирует покупать квартиру на вторичном рынке.
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:53

  investorkiev написав:ПРАВЕКС БАНК
запускает программу ипотечного кредитования под 10% в гривне для тех кто планирует покупать квартиру на вторичном рынке.

Згадався хіт 90,
"Прістібніть ремні"
Чи як там.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:54

  investorkiev написав:ПРАВЕКС БАНК
запускает программу ипотечного кредитования под 10% в гривне для тех кто планирует покупать квартиру на вторичном рынке.


Скатертью, скатертью
Дальний путь стелется,
И упирается прямо в небосклон.
Каждому, каждому
В лучшее верится...
Катится, катится
Голубой вагон.

Может мы обидели кого-то зря,
Календарь закроет старый лист.
К новым приключениям спешим, друзья...
Эй, прибавь-ка ходу, машинист!


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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:58

  rjkz написав:Станция метро Золотые ворота и на Городецкого - не помню какая там.

Крещатик
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