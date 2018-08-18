Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Унуноктий написав:в 2018 там и коробки то не было заявленный срок сдачи был апрель+три месяца так что не 3,14здите)
Срок сдачи был 1 кв 2019, 31.03.2019 крайний срок. К осени 2018 народ начал заподозривать неладное и задавал неудобные вопросы - но тогда всем по ушам ездили что всё будет в срок. Помню как Юстианин и ко на домике усердно старался)) В январе 2019 когда уже совсем очевидно было что ничего в срок не будет - признали и перенесли сроки сдачи на 3 квартал 2019, а рассрочку поставили до 09.2020 года и тогда народ понял что ориентироваться нужно не на сказки про 3 квартал, а на сроки рассрочки. Как показала практика - не зря, но сейчас есть сомнения что даже до 09.2020 сделают. Прогресс на стройке очень слабый, я свежие фотки глянул и не увидел отличий от того что видел осенью.
Унуноктий написав:в 2018 там и коробки то не было заявленный срок сдачи был апрель+три месяца так что не 3,14здите)
Срок сдачи был 1 кв 2019, 31.03.2019 крайний срок. К осени 2018 народ начал заподозривать неладное и задавал неудобные вопросы - но тогда всем по ушам ездили что всё будет в срок. Помню как Юстианин и ко на домике усердно старался)) В январе 2019 когда уже совсем очевидно было что ничего в срок не будет - признали и перенесли сроки сдачи на 3 квартал 2019, а рассрочку поставили до 09.2020 года и тогда народ понял что ориентироваться нужно не на сказки про 3 квартал, а на сроки рассрочки. Как показала практика - не зря, но сейчас есть сомнения что даже до 09.2020 сделают. Прогресс на стройке очень слабый, я свежие фотки глянул и не увидел отличий от того что видел осенью.
На самом деле это отлично, что оно вот так строится. Это доказывает, что у Геоса нет пирамиды продаж и каждый объект финансируется из тех денег, которые он сам же и генерирует.