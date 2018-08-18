Santehnik написав:

Унуноктий написав: в 2018 там и коробки то не было

заявленный срок сдачи был апрель+три месяца так что не 3,14здите) в 2018 там и коробки то не былозаявленный срок сдачи был апрель+три месяца так что не 3,14здите)

Срок сдачи был 1 кв 2019, 31.03.2019 крайний срок. К осени 2018 народ начал заподозривать неладное и задавал неудобные вопросы - но тогда всем по ушам ездили что всё будет в срок. Помню как Юстианин и ко на домике усердно старался))В январе 2019 когда уже совсем очевидно было что ничего в срок не будет - признали и перенесли сроки сдачи на 3 квартал 2019, а рассрочку поставили до 09.2020 года и тогда народ понял что ориентироваться нужно не на сказки про 3 квартал, а на сроки рассрочки.Как показала практика - не зря, но сейчас есть сомнения что даже до 09.2020 сделают. Прогресс на стройке очень слабый, я свежие фотки глянул и не увидел отличий от того что видел осенью.