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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:58
airmax78 написав: Santehnik написав: Унуноктий написав:
в 2018 там и коробки то не было
заявленный срок сдачи был апрель+три месяца так что не 3,14здите)
Срок сдачи был 1 кв 2019, 31.03.2019 крайний срок. К осени 2018 народ начал заподозривать неладное и задавал неудобные вопросы - но тогда всем по ушам ездили что всё будет в срок. Помню как Юстианин и ко на домике усердно старался))
В январе 2019 когда уже совсем очевидно было что ничего в срок не будет - признали и перенесли сроки сдачи на 3 квартал 2019, а рассрочку поставили до 09.2020 года и тогда народ понял что ориентироваться нужно не на сказки про 3 квартал, а на сроки рассрочки.
Как показала практика - не зря, но сейчас есть сомнения что даже до 09.2020 сделают. Прогресс на стройке очень слабый, я свежие фотки глянул и не увидел отличий от того что видел осенью.
На самом деле это отлично, что оно вот так строится. Это доказывает, что у Геоса нет пирамиды продаж и каждый объект финансируется из тех денег, которые он сам же и генерирует.
у Геоса в разных проектах разные собственники проектов. Поэтому пирамида не получается)
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:44
Унуноктий написав: Santehnik написав:
Оранж помню еще в 2018 году "вот вот сдадим")
в 2018 там и коробки то не было
заявленный срок сдачи был апрель+три месяца так что не 3,14здите)
А я ещё помню "вот-вот сдастся" по 4 сезонам на Трутенко.
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