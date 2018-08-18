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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3123312431253126

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 75
Вже навіть перевищили
41%
31
Приблизно на рівні 2013
19%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
6
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
14
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:58

  airmax78 написав:
  Santehnik написав:
  Унуноктий написав:в 2018 там и коробки то не было
заявленный срок сдачи был апрель+три месяца так что не 3,14здите)

Срок сдачи был 1 кв 2019, 31.03.2019 крайний срок. К осени 2018 народ начал заподозривать неладное и задавал неудобные вопросы - но тогда всем по ушам ездили что всё будет в срок. Помню как Юстианин и ко на домике усердно старался))
В январе 2019 когда уже совсем очевидно было что ничего в срок не будет - признали и перенесли сроки сдачи на 3 квартал 2019, а рассрочку поставили до 09.2020 года и тогда народ понял что ориентироваться нужно не на сказки про 3 квартал, а на сроки рассрочки.
Как показала практика - не зря, но сейчас есть сомнения что даже до 09.2020 сделают. Прогресс на стройке очень слабый, я свежие фотки глянул и не увидел отличий от того что видел осенью.

На самом деле это отлично, что оно вот так строится. Это доказывает, что у Геоса нет пирамиды продаж и каждый объект финансируется из тех денег, которые он сам же и генерирует.

у Геоса в разных проектах разные собственники проектов. Поэтому пирамида не получается)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:44

  Унуноктий написав:
  Santehnik написав:Оранж помню еще в 2018 году "вот вот сдадим")

в 2018 там и коробки то не было
заявленный срок сдачи был апрель+три месяца так что не 3,14здите)

А я ещё помню "вот-вот сдастся" по 4 сезонам на Трутенко. :mrgreen:
sesk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:48

  Alex6 написав:
  Прохожий написав:вести с полей так сказать...
КГС начал работы на ЖК Новомостицкий от УБ, ценник сразу прибавил по 4кгрн на м2...



там 90% готовности и уже 5 лет мучают ту стройку

та это понятно но Я не об этом а о динамике цен на рынке
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:54

  sesk написав:
  Унуноктий написав:
  Santehnik написав:Оранж помню еще в 2018 году "вот вот сдадим")

в 2018 там и коробки то не было
заявленный срок сдачи был апрель+три месяца так что не 3,14здите)

А я ещё помню "вот-вот сдастся" по 4 сезонам на Трутенко. :mrgreen:

уже и Трутенко нет...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:10

  sesk написав:
  Унуноктий написав:
  Santehnik написав:Оранж помню еще в 2018 году "вот вот сдадим")

в 2018 там и коробки то не было
заявленный срок сдачи был апрель+три месяца так что не 3,14здите)

А я ещё помню "вот-вот сдастся" по 4 сезонам на Трутенко. :mrgreen:

а я помню когда ті жил с мамой в хрущике и мечтал гостинку на дврз купить)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:34

Один из польских пивоваров хочет построить несколько домов рядом с пивоварней под аренду и подвести туда ПИВОПРОВОД. Такого даже в Тетрисах и Тарянах нет!
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:51

  Gastarbaiter написав:Один из польских пивоваров хочет построить несколько домов рядом с пивоварней под аренду и подвести туда ПИВОПРОВОД. Такого даже в Тетрисах и Тарянах нет!

Чтоб все упились. И будет дуля вместо аренды.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:00

  hxbbgaf написав:
  Gastarbaiter написав:Один из польских пивоваров хочет построить несколько домов рядом с пивоварней под аренду и подвести туда ПИВОПРОВОД. Такого даже в Тетрисах и Тарянах нет!

Чтоб все упились. И будет дуля вместо аренды.

Тем, кто задерживает аренду, будут отключать ПИВО.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:04

А я ещё помню "вот-вот сдастся" по 4 сезонам на Трутенко. :mrgreen:[/quote]
а я помню когда ті жил с мамой в хрущике и мечтал гостинку на дврз купить)[/quote]
Это не я. А вот ты ещё ездил к израильтянину-фотографу, который инвестировал в Славяногорск.
sesk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:19

  sesk написав:а я помню когда ті жил с мамой в хрущике и мечтал гостинку на дврз купить)

Это не я. А вот ты ещё ездил к израильтянину-фотографу, который инвестировал в Славяногорск.[/quote]
То был не я, то ты про чувака с Домика пишешь)
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