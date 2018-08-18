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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3124312531263127

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 75
Вже навіть перевищили
41%
31
Приблизно на рівні 2013
19%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
6
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
14
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:54

Был сегодня в двух домах Патриотики внутри. Ну что я вам скажу: тот кто готов покупать это по овер 1.5хе за метр - не дружит с головой. А вот новая часть Осокорков, все эти Севены, Риверы, и застройка окнами в мост - выглядят зачетно. Издалека. Там, конечно, будет по-интереснее.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 06 бер, 2020 22:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну что рокетчики. Ракета начинает терять высоту. Еще медленно, еще незаметно. Запомните этот пост :) погружение будет болезненным.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:59

  prosecutor написав:Ну что рокетчики. Ракета начинает терять высоту. Еще медленно, еще незаметно. Запомните этот пост :) погружение будет болезненным.

Просто траектория становится немного более пологой, но силу притяжения преодолеем и до Марса так или иначе долетим. Вопрос только за сколько лет.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:24

  prosecutor написав:Ну что рокетчики. Ракета начинает терять высоту. Еще медленно, еще незаметно. Запомните этот пост :) погружение будет болезненным.

Ракетчики празднуют успешный старт. Но за звоном бокалов не слышат, что двигатели уже заглохли.
Вирус набирает обороты. Пока страдает в основном туризм, транспорт и нефтянка. Но другие отрасли тоже не за горами (например, металлургия). Уже отменяются массовые мероприятия во многих городах Европы. Хотел сводить семью в аквапарк, теперь решил воздержаться. Понимаю, что шансы заразиться есть и у меня на работе, и у ребенка в школе, и у жены на фитнесе, и в трамвае - но все равно как-то не хочется в места скопления людей соваться без особой необходимости. Самая мякотка начнется месяца через 3-4, если к тому моменту не найдут эффективную вакцину. Только тогда уже поздно будет выпрыгивать - все парашюты уже разберут.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 00:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А что, после этого вируса жизнь уже никогда не будет прежней?
airmax78
 
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