Додано: Суб 07 бер, 2020 01:15

airmax78 написав: А что, после этого вируса жизнь уже никогда не будет прежней? А что, после этого вируса жизнь уже никогда не будет прежней?

Будут вечно враждующие между собой за маски и дезинфекцию города-государства, обнесенные карантинными заборами с колючей проволокой. В Новые Санжары будут пускать не иначе как в скафандрах и с запасом личной дыхательной смеси минимум на неделю. Часть населения вымрет, часть уйдет в леса и никогда не вернется. Мы увидим еще стояки заколоченных круш, а рядом с ними посыпающего голову пеплом Трибеку, вымаливающего подаяние у своих бывших квартирантов.Самолеты, автобусы, морские лайнеры, метро отправятся ржаветь на свалках за ненадобностью. Все будут передвигаться только на личных хорошо проветриваемых самокатах с длинными баграми наперевес и немедленно бить морду(баграми) тем гражданам, которые приблизились менее чем на два метра. Лишь депутаты и чиновники будут плавать среди голодных уличных вирусов в бронированных батискафах и в сопровождении свиты из лекарей с кислородными подушками в обеих руках. Поставщики губной помады пойдут по миру с сумой, ибо под маской губ все равно не видно, и вообще поцелуи в мире будут признаны вопиющей пошлостью и жутким извращением похлеще садо-мазо. Слова Ухань и Италия будут подвергаться анафеме во всех церквях, минаретах, ступах и соборах мира.Аминь!