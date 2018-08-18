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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3124312531263127

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 75
Вже навіть перевищили
41%
31
Приблизно на рівні 2013
19%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
6
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
14
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:54

Был сегодня в двух домах Патриотики внутри. Ну что я вам скажу: тот кто готов покупать это по овер 1.5хе за метр - не дружит с головой. А вот новая часть Осокорков, все эти Севены, Риверы, и застройка окнами в мост - выглядят зачетно. Издалека. Там, конечно, будет по-интереснее.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 06 бер, 2020 22:56, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну что рокетчики. Ракета начинает терять высоту. Еще медленно, еще незаметно. Запомните этот пост :) погружение будет болезненным.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:59

  prosecutor написав:Ну что рокетчики. Ракета начинает терять высоту. Еще медленно, еще незаметно. Запомните этот пост :) погружение будет болезненным.

Просто траектория становится немного более пологой, но силу притяжения преодолеем и до Марса так или иначе долетим. Вопрос только за сколько лет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:24

  prosecutor написав:Ну что рокетчики. Ракета начинает терять высоту. Еще медленно, еще незаметно. Запомните этот пост :) погружение будет болезненным.

Ракетчики празднуют успешный старт. Но за звоном бокалов не слышат, что двигатели уже заглохли.
Вирус набирает обороты. Пока страдает в основном туризм, транспорт и нефтянка. Но другие отрасли тоже не за горами (например, металлургия). Уже отменяются массовые мероприятия во многих городах Европы. Хотел сводить семью в аквапарк, теперь решил воздержаться. Понимаю, что шансы заразиться есть и у меня на работе, и у ребенка в школе, и у жены на фитнесе, и в трамвае - но все равно как-то не хочется в места скопления людей соваться без особой необходимости. Самая мякотка начнется месяца через 3-4, если к тому моменту не найдут эффективную вакцину. Только тогда уже поздно будет выпрыгивать - все парашюты уже разберут.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 00:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А что, после этого вируса жизнь уже никогда не будет прежней?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 00:52

  airmax78 написав:А что, после этого вируса жизнь уже никогда не будет прежней?

Будет. Даже лучше. Но не сразу.
Сколько лет отрастали цены на бетон после 2015? Сколько еще расти до уровня 2008? Разве не разумнее слить стояк круш "па 1500", пока еще есть желающие их брать по таким ценам (хотя есть ли они еще, эти желающие?), чтобы через год откупить "па 700"?
Выйти в кэш, скупить на дне упавшие акции тех же нефтяных компаний, например, которые потом все равно отрастут?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 01:15

  airmax78 написав:А что, после этого вируса жизнь уже никогда не будет прежней?

Будут вечно враждующие между собой за маски и дезинфекцию города-государства, обнесенные карантинными заборами с колючей проволокой. В Новые Санжары будут пускать не иначе как в скафандрах и с запасом личной дыхательной смеси минимум на неделю. Часть населения вымрет, часть уйдет в леса и никогда не вернется. Мы увидим еще стояки заколоченных круш, а рядом с ними посыпающего голову пеплом Трибеку, вымаливающего подаяние у своих бывших квартирантов.
Самолеты, автобусы, морские лайнеры, метро отправятся ржаветь на свалках за ненадобностью. Все будут передвигаться только на личных хорошо проветриваемых самокатах с длинными баграми наперевес и немедленно бить морду(баграми) тем гражданам, которые приблизились менее чем на два метра. Лишь депутаты и чиновники будут плавать среди голодных уличных вирусов в бронированных батискафах и в сопровождении свиты из лекарей с кислородными подушками в обеих руках. Поставщики губной помады пойдут по миру с сумой, ибо под маской губ все равно не видно, и вообще поцелуи в мире будут признаны вопиющей пошлостью и жутким извращением похлеще садо-мазо. Слова Ухань и Италия будут подвергаться анафеме во всех церквях, минаретах, ступах и соборах мира.
Аминь!
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 02:01

  antey1969 написав:Будут вечно враждующие между собой за маски и дезинфекцию города-государства, обнесенные карантинными заборами с колючей проволокой.

Для падения экономической активности необязательно, чтобы все заболели. Одних страхов и карантина вполне достаточно.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 03:57

  prosecutor написав:Ну что рокетчики. Ракета начинает терять высоту. Еще медленно, еще незаметно. Запомните этот пост :) погружение будет болезненным.

По наблюдениям, сильно подорожали однушки у метро. Прям с 33 до 45. Это скока процентов?
А вот двушки рыпнулись следом, но потом как-то подъопустились.
sesk
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 04:01

  Gastarbaiter написав:
  prosecutor написав:Ну что рокетчики. Ракета начинает терять высоту. Еще медленно, еще незаметно. Запомните этот пост :) погружение будет болезненным.

Ракетчики празднуют успешный старт. Но за звоном бокалов не слышат, что двигатели уже заглохли.
Вирус набирает обороты. Пока страдает в основном туризм, транспорт и нефтянка. Но другие отрасли тоже не за горами (например, металлургия). Уже отменяются массовые мероприятия во многих городах Европы. Хотел сводить семью в аквапарк, теперь решил воздержаться. Понимаю, что шансы заразиться есть и у меня на работе, и у ребенка в школе, и у жены на фитнесе, и в трамвае - но все равно как-то не хочется в места скопления людей соваться без особой необходимости. Самая мякотка начнется месяца через 3-4, если к тому моменту не найдут эффективную вакцину. Только тогда уже поздно будет выпрыгивать - все парашюты уже разберут.

Если ездишь в трамвае, то о покупке чего-то хорошего рано думать. :mrgreen:
sesk
 
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