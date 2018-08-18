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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 07 бер, 2020 10:44
Gastarbaiter написав: airmax78 написав:
А что, после этого вируса жизнь уже никогда не будет прежней?
Будет. Даже лучше. Но не сразу.
Сколько лет отрастали цены на бетон после 2015? Сколько еще расти до уровня 2008? Разве не разумнее слить стояк круш "па 1500", пока еще есть желающие их брать по таким ценам (хотя есть ли они еще, эти желающие?), чтобы через год откупить "па 700"?
Выйти в кэш, скупить на дне упавшие акции тех же нефтяных компаний, например, которые потом все равно отрастут?
Под угрозой в первую очередь рынки, надутые ипотекой и где был длительный рост последние годы. Мы еще не отросли даже на уровень 13-ого. В польском РН больше рисков, чем в киевском. Пузырь, плюс рванут гастарбайтеры дальше в Германию и кто будет поддерживать цены?
По поводу выйти в кэш и потратить деньги на спекуляции - инвесторы обычно берут недвигу не на год и не на два. Слишком велики издержки. Слить быстро это дешево. Купить недорого это долго и побегать. Подремонтировать, обставить и пустить под аренду это деньги, время и нервы. Окупит ли прибыль от спекуляций все это?
Еще спекуляции бывают как удачные, так и неудачные. Недвижимость, в наших условиях, это единственный реальный способ хранить накопления с минимальными потерями. Кто знает, сколько будут стоить акции Аппл или Теслы через 20 лет.
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Vlad442
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Додано: Суб 07 бер, 2020 10:46
sesk написав:
По наблюдениям, сильно подорожали однушки у метро. Прям с 33 до 45. Это скока процентов?
А вот двушки рыпнулись следом, но потом как-то подъопустились.
Тогда однушка должна быть сейчас дороже двушки.
В рост с 33 до 45 слабо верится. Это была бы уже не ракета, а звездолет.
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Vlad442
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Додано: Суб 07 бер, 2020 11:12
Vlad442 написав: Gastarbaiter написав: airmax78 написав:
А что, после этого вируса жизнь уже никогда не будет прежней?
Будет. Даже лучше. Но не сразу.
Сколько лет отрастали цены на бетон после 2015? Сколько еще расти до уровня 2008? Разве не разумнее слить стояк круш "па 1500", пока еще есть желающие их брать по таким ценам (хотя есть ли они еще, эти желающие?), чтобы через год откупить "па 700"?
Выйти в кэш, скупить на дне упавшие акции тех же нефтяных компаний, например, которые потом все равно отрастут?
Под угрозой в первую очередь рынки, надутые ипотекой и где был длительный рост последние годы. Мы еще не отросли даже на уровень 13-ого. В польском РН больше рисков, чем в киевском. Пузырь, плюс рванут гастарбайтеры дальше в Германию и кто будет поддерживать цены?
По поводу выйти в кэш и потратить деньги на спекуляции - инвесторы обычно берут недвигу не на год и не на два. Слишком велики издержки. Слить быстро это дешево. Купить недорого это долго и побегать. Подремонтировать, обставить и пустить под аренду это деньги, время и нервы. Окупит ли прибыль от спекуляций все это?
Еще спекуляции бывают как удачные, так и неудачные. Недвижимость, в наших условиях, это единственный реальный способ хранить накопления с минимальными потерями. Кто знает, сколько будут стоить акции Аппл или Теслы через 20 лет.
продавать недвижимость имеет смысл только если ты покупаешь другую недвижимость.
Иначе какой смысл?
Что делать с кешем? В матрац? На депо под 1% годовых?
Что-бы откупить когда упадет? Так в ожидании падения за год ты арендой недополучишь существенную сумму. Покупка готового - это всегда дорого и брокеры. Покупка котлована в кризис - кто знает какой будет кризис и какие будут риски.
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investorkiev
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Додано: Суб 07 бер, 2020 11:16
sesk написав:
Если ездишь в трамвае, то о покупке чего-то хорошего рано думать.
Не факт, машина является неплохим пожирателем денег.
И, если есть цель купить квартиру, то отсутствие машины, скорее будет плюсом в накоплениях.
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_Mykola_
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Додано: Суб 07 бер, 2020 11:30
Вдруг вспомнился Юра-теплотехник...
И как-то само собой всплыло: вирусная вспышка, пандемийный шторм и карантинная зима)))
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antey1969
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