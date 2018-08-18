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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 07 бер, 2020 10:44
Gastarbaiter написав: airmax78 написав:
А что, после этого вируса жизнь уже никогда не будет прежней?
Будет. Даже лучше. Но не сразу.
Сколько лет отрастали цены на бетон после 2015? Сколько еще расти до уровня 2008? Разве не разумнее слить стояк круш "па 1500", пока еще есть желающие их брать по таким ценам (хотя есть ли они еще, эти желающие?), чтобы через год откупить "па 700"?
Выйти в кэш, скупить на дне упавшие акции тех же нефтяных компаний, например, которые потом все равно отрастут?
Под угрозой в первую очередь рынки, надутые ипотекой и где был длительный рост последние годы. Мы еще не отросли даже на уровень 13-ого. В польском РН больше рисков, чем в киевском. Пузырь, плюс рванут гастарбайтеры дальше в Германию и кто будет поддерживать цены?
По поводу выйти в кэш и потратить деньги на спекуляции - инвесторы обычно берут недвигу не на год и не на два. Слишком велики издержки. Слить быстро это дешево. Купить недорого это долго и побегать. Подремонтировать, обставить и пустить под аренду это деньги, время и нервы. Окупит ли прибыль от спекуляций все это?
Еще спекуляции бывают как удачные, так и неудачные. Недвижимость, в наших условиях, это единственный реальный способ хранить накопления с минимальными потерями. Кто знает, сколько будут стоить акции Аппл или Теслы через 20 лет.
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Vlad442
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Додано: Суб 07 бер, 2020 10:46
sesk написав:
По наблюдениям, сильно подорожали однушки у метро. Прям с 33 до 45. Это скока процентов?
А вот двушки рыпнулись следом, но потом как-то подъопустились.
Тогда однушка должна быть сейчас дороже двушки.
В рост с 33 до 45 слабо верится. Это была бы уже не ракета, а звездолет.
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Vlad442
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Додано: Суб 07 бер, 2020 11:12
Vlad442 написав: Gastarbaiter написав: airmax78 написав:
А что, после этого вируса жизнь уже никогда не будет прежней?
Будет. Даже лучше. Но не сразу.
Сколько лет отрастали цены на бетон после 2015? Сколько еще расти до уровня 2008? Разве не разумнее слить стояк круш "па 1500", пока еще есть желающие их брать по таким ценам (хотя есть ли они еще, эти желающие?), чтобы через год откупить "па 700"?
Выйти в кэш, скупить на дне упавшие акции тех же нефтяных компаний, например, которые потом все равно отрастут?
Под угрозой в первую очередь рынки, надутые ипотекой и где был длительный рост последние годы. Мы еще не отросли даже на уровень 13-ого. В польском РН больше рисков, чем в киевском. Пузырь, плюс рванут гастарбайтеры дальше в Германию и кто будет поддерживать цены?
По поводу выйти в кэш и потратить деньги на спекуляции - инвесторы обычно берут недвигу не на год и не на два. Слишком велики издержки. Слить быстро это дешево. Купить недорого это долго и побегать. Подремонтировать, обставить и пустить под аренду это деньги, время и нервы. Окупит ли прибыль от спекуляций все это?
Еще спекуляции бывают как удачные, так и неудачные. Недвижимость, в наших условиях, это единственный реальный способ хранить накопления с минимальными потерями. Кто знает, сколько будут стоить акции Аппл или Теслы через 20 лет.
продавать недвижимость имеет смысл только если ты покупаешь другую недвижимость.
Иначе какой смысл?
Что делать с кешем? В матрац? На депо под 1% годовых?
Что-бы откупить когда упадет? Так в ожидании падения за год ты арендой недополучишь существенную сумму. Покупка готового - это всегда дорого и брокеры. Покупка котлована в кризис - кто знает какой будет кризис и какие будут риски.
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investorkiev
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Додано: Суб 07 бер, 2020 11:16
sesk написав:
Если ездишь в трамвае, то о покупке чего-то хорошего рано думать.
Не факт, машина является неплохим пожирателем денег.
И, если есть цель купить квартиру, то отсутствие машины, скорее будет плюсом в накоплениях.
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_Mykola_
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Додано: Суб 07 бер, 2020 11:30
Вдруг вспомнился Юра-теплотехник...
И как-то само собой всплыло: вирусная вспышка, пандемийный шторм и карантинная зима)))
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antey1969
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Додано: Суб 07 бер, 2020 12:04
_Mykola_ написав: sesk написав:
Если ездишь в трамвае, то о покупке чего-то хорошего рано думать.
Не факт, машина является неплохим пожирателем денег.
И, если есть цель купить квартиру, то отсутствие машины, скорее будет плюсом в накоплениях.
То человек просто не понимает, что есть города, где проще ездить на ОТ в определенных ситуациях.
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Gastarbaiter
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Додано: Суб 07 бер, 2020 12:27
antey1969 написав:
Будут вечно враждующие между собой за маски и дезинфекцию города-государства, обнесенные карантинными заборами с колючей проволокой. В Новые Санжары будут пускать не иначе как в скафандрах и с запасом личной дыхательной смеси минимум на неделю. Часть населения вымрет, часть уйдет в леса и никогда не вернется. Мы увидим еще стояки заколоченных круш, а рядом с ними посыпающего голову пеплом Трибеку, вымаливающего подаяние у своих бывших квартирантов.
Самолеты, автобусы, морские лайнеры, метро отправятся ржаветь на свалках за ненадобностью. Все будут передвигаться только на личных хорошо проветриваемых самокатах с длинными баграми наперевес и немедленно бить морду(баграми) тем гражданам, которые приблизились менее чем на два метра. Лишь депутаты и чиновники будут плавать среди голодных уличных вирусов в бронированных батискафах и в сопровождении свиты из лекарей с кислородными подушками в обеих руках. Поставщики губной помады пойдут по миру с сумой, ибо под маской губ все равно не видно, и вообще поцелуи в мире будут признаны вопиющей пошлостью и жутким извращением похлеще садо-мазо. Слова Ухань и Италия будут подвергаться анафеме во всех церквях, минаретах, ступах и соборах мира.
Аминь!
Прекрасно!
У вас часом не Стругацкий фамилия?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Суб 07 бер, 2020 12:51
Vlad442 написав: Gastarbaiter написав: airmax78 написав:
А что, после этого вируса жизнь уже никогда не будет прежней?
Будет. Даже лучше. Но не сразу.
Сколько лет отрастали цены на бетон после 2015? Сколько еще расти до уровня 2008? Разве не разумнее слить стояк круш "па 1500", пока еще есть желающие их брать по таким ценам (хотя есть ли они еще, эти желающие?), чтобы через год откупить "па 700"?
Выйти в кэш, скупить на дне упавшие акции тех же нефтяных компаний, например, которые потом все равно отрастут?
Под угрозой в первую очередь рынки, надутые ипотекой и где был длительный рост последние годы. Мы еще не отросли даже на уровень 13-ого. В польском РН больше рисков, чем в киевском. Пузырь, плюс рванут гастарбайтеры дальше в Германию и кто будет поддерживать цены?
По поводу выйти в кэш и потратить деньги на спекуляции - инвесторы обычно берут недвигу не на год и не на два. Слишком велики издержки. Слить быстро это дешево. Купить недорого это долго и побегать. Подремонтировать, обставить и пустить под аренду это деньги, время и нервы. Окупит ли прибыль от спекуляций все это?
Еще спекуляции бывают как удачные, так и неудачные. Недвижимость, в наших условиях, это единственный реальный способ хранить накопления с минимальными потерями. Кто знает, сколько будут стоить акции Аппл или Теслы через 20 лет.
Ну, судя по тому, как развиваются компании Тесла и Эппл и как развивается Украина, то за следующие 20 лет акции Тесла и Эппл еще раз в 5-7-10 вырастут, а цены на киевскую недвигу по-прежнему будут в *0пе.
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airmax78
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Додано: Суб 07 бер, 2020 12:51
airmax78 написав:
Был сегодня в двух домах Патриотики внутри. Ну что я вам скажу: тот кто готов покупать это по овер 1.5хе за метр - не дружит с головой. А вот новая часть Осокорков, все эти Севены, Риверы, и застройка окнами в мост - выглядят зачетно. Издалека. Там, конечно, будет по-интереснее.
А подробней про Патриотику, что наиболее запомнилось со знаком минус.
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vladimir07
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Додано: Суб 07 бер, 2020 13:04
vladimir07 написав:
airmax78 написав:
Был сегодня в двух домах Патриотики внутри. Ну что я вам скажу: тот кто готов покупать это по овер 1.5хе за метр - не дружит с головой. А вот новая часть Осокорков, все эти Севены, Риверы, и застройка окнами в мост - выглядят зачетно. Издалека. Там, конечно, будет по-интереснее.
А подробней про Патриотику, что наиболее запомнилось со знаком минус.
Перед домами все запарковано гэть "паркинги людям не нужны"(с).
Дома снаружи в кондерах, лоджиях с выносами, спутниковых тарелках. Было уже темно - всего я не запомнил. Внутри в МОПе: самая дешевая плитка из всего, что можно было найти, все провода, понятное дело, по стенам в убогих пластиковых коробах. Лифты - Отис - приятно удивили. На этажах самые дешевые говнодвери хлопают как двери ада, никаких доводчиков нигде. Из-за этого все стекла треснувшие. Штукатурка на этажах осыпается местами трещины по всей высоте, двери у каждого кто во что гаразд. Самый дешевый потолок - Армстронг, тусклое освещение, вся плитка под ногами ходит ходуном: стелили на г0вно и ногами. Ну это из того, что бросилось в глаза, я особо не присматривался. Общее ощущение: 25-этажная советская вторичка через 10 лет после ремонта подъезда. Цена в 1.5ху за метр кажется попыткой развести лохов.
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airmax78
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