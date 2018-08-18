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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3127312831293130>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 76
Вже навіть перевищили
42%
32
Приблизно на рівні 2013
18%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
6
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
14
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 14:06

airmax78
Там где вы сейчас снимаете гораздо лучшие МОП и придомовая?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 14:09

  rjkz написав:Стандартный сценарий кризиса - это когда изымается лишняя ликвидность. Тогда это сопровождается банкротствами, падением цен на активы и тд.
Проблемы у Боинга.
Вот еще иллюстрация:
https://biz.liga.net/ekonomika/transpor ... ankrotilas

Что касается Украины и некоторые видят в ближайшем будущем повторение 2005-2008 гг.
Ребята, во всем мире уже много лет избыток ликвидности и все в шоколаде.
В Украине УЖЕ "ранний 2008", сейчас если начнут сбрасывать ОВГЗ, то нас ждет мгновенный девал и здравствуй, кризис, Новый год!
У меня есть ощущение, что наши олигархфрены понимали что происходит и сознательно слили выборы прошлого года. удержать ситуацию в Украине при новом мировом кризисе будет нереально. И весь негатив достанется Зе. На этой волне, как януковощ после ющенко, на следующих (досрочных?) выборах к власти может придти хоть порох хоть ахметов хоть кто угодно. Ни у кого кроме меня не было ощущения, что порох творит всю эту чушь с выхватывание телефонов, срыванием шапок и тд, сознательно?


По выделенному : не думаю, что сознательно. Как по мне это просто нервная реакция на неготовность к шариевским акциям. Когда едешь из города в город и везде одно и то самое - легко сорваться. О возможном кризисе говорили еще два года назад и за этот срок кризис по-настоящему не пришел. У нас явным индикатором кризиса есть девальвация, а мы увидели обратное и рост долларовых цен на советское жилье.
В 2008 ранней весной все было вполне благополучно, высокие цены на аренду и за квадрат если говорить в контексте недвижимости.
А вот осенью 2008 началось...
Чем весна 2020 (которая ранний 2008) принципиально отличается от весны предыдущих лет ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 14:15

  airmax78 написав:Общее ощущение: 25-этажная советская вторичка через 10 лет после ремонта подъезда. Цена в 1.5ху за метр кажется попыткой развести лохов. За 500 баксов метр - наверное нормально. За 800 - уже бы очень сильно думал нах оно мне надо. За 1000 и выше - ноу факинг уэй.
Поэтому люди и идут в КАН за ФТ и прочими республиками.


Предлагаю альтернативу Патриотике, гостинка на окраине за 40куе / 31 м2, под воплощение самых смелых дизайнерских мыслей. :mrgreen:

https://www.olx.ua/obyavlenie/1k-kvarti ... HhXbL.html

Наверное что-то сильно забористое появилось на рынке для курения...
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 14:22

vladimir07
Вам тоже сортир с запасным умывальником понравился или пол на кухне больше?
Думается вдвое ценник перепилить минимум им надо?
Востаннє редагувалось барабашов в Суб 07 бер, 2020 14:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 14:23

  барабашов написав:airmax78
Там где вы сейчас снимаете гораздо лучшие МОП и придомовая?

Там где я купил - несравнимо лучше. Там где снимаю - тоже сильно лучше. При чем все. Что печально, учитывая что дом 2001 года. А Патриотика - 2016го или какого там?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 14:26

  airmax78 написав:
  барабашов написав:airmax78
Там где вы сейчас снимаете гораздо лучшие МОП и придомовая?

Там где я купил - несравнимо лучше. Там где снимаю - тоже сильно лучше. При чем все. Что печально, учитывая что дом 2001 года. А Патриотика - 2016го или какого там?


Це можна порівнювати ще в салоні новенький Ланос і Мерседес цешку 2011 скажімо ))
xio13
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 14:27

airmax78
Ну так Патриотику строили ваши эстетические вкусы удовлетворить или по минимуму себестоимость сделать, ну и продать тоже по минимуму, чтоб ОП в 8.00 уже рвать начинали?
Аренда там ведь Трибекам не 5% приносит?
Вы при Кучме новострой не щупали ведь в ОП ещё, когда потолки 3.2 нормой в монолите были и на 70кв.м. треху с кухней-столовой разместить не пытались? Были ли вообще смарты по 25-30метров в продаже тогда?
Востаннє редагувалось барабашов в Суб 07 бер, 2020 14:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 14:29

  xio13 написав:
  airmax78 написав:
  барабашов написав:airmax78
Там где вы сейчас снимаете гораздо лучшие МОП и придомовая?

Там где я купил - несравнимо лучше. Там где снимаю - тоже сильно лучше. При чем все. Что печально, учитывая что дом 2001 года. А Патриотика - 2016го или какого там?


Це можна порівнювати ще в салоні новенький Ланос і Мерседес цешку 2011 скажімо ))

Оркада строит для самых невзыскательных потребителей. Я удивляюсь как это они еще сканрок используют, а не просто наляпали штукатурки на утеплитель и готово.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 14:32

  барабашов написав:airmax78
Ну так Патриотику строили ваши эстетические вкусы удовлетворить или по минимуму себестоимость сделать, ну и продать тоже по минимуму, чтоб ОП в 8.00 уже рвать начинали?
Аренда там ведь Трибекам не 5% приносит?

Поэтому выход один: сделать такое строительство в Киеве невозможным. Потому что сколько в колбасу туалетной бумаги и перемолотых хвостов не клади - все равно ее будут покупать. Прекратить выпуск такой колбасы можно только ужесточив ГОСТы и повысив требования к производителю. И да, естественно, колбаса из мяса будет стоить дороже и так много ее покупать не будут.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 14:34

  asti написав:
  antey1969 написав:Будут вечно враждующие между собой за маски и дезинфекцию города-государства, обнесенные карантинными заборами с колючей проволокой. В Новые Санжары будут пускать не иначе как в скафандрах и с запасом личной дыхательной смеси минимум на неделю. Часть населения вымрет, часть уйдет в леса и никогда не вернется. Мы увидим еще стояки заколоченных круш, а рядом с ними посыпающего голову пеплом Трибеку, вымаливающего подаяние у своих бывших квартирантов.
Самолеты, автобусы, морские лайнеры, метро отправятся ржаветь на свалках за ненадобностью. Все будут передвигаться только на личных хорошо проветриваемых самокатах с длинными баграми наперевес и немедленно бить морду(баграми) тем гражданам, которые приблизились менее чем на два метра. Лишь депутаты и чиновники будут плавать среди голодных уличных вирусов в бронированных батискафах и в сопровождении свиты из лекарей с кислородными подушками в обеих руках. Поставщики губной помады пойдут по миру с сумой, ибо под маской губ все равно не видно, и вообще поцелуи в мире будут признаны вопиющей пошлостью и жутким извращением похлеще садо-мазо. Слова Ухань и Италия будут подвергаться анафеме во всех церквях, минаретах, ступах и соборах мира.
Аминь!
Прекрасно!
У вас часом не Стругацкий фамилия?

И даже не Ефремов.
Просто Макс тревожился, и я поспешил его успокоить :D
antey1969
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