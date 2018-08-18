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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3127312831293130

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 76
Вже навіть перевищили
42%
32
Приблизно на рівні 2013
18%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
6
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
14
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 14:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ну, судя по тому, как развиваются компании Тесла и Эппл и как развивается Украина, то за следующие 20 лет акции Тесла и Эппл еще раз в 5-7-10 вырастут, а цены на киевскую недвигу по-прежнему будут в *0пе.

Так будет не всегда (с).

Если два раза бросить монетку и выпадет орел, какая вероятность, что при следующем броске выпадет снова орел?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 14:47

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Ну, судя по тому, как развиваются компании Тесла и Эппл и как развивается Украина, то за следующие 20 лет акции Тесла и Эппл еще раз в 5-7-10 вырастут, а цены на киевскую недвигу по-прежнему будут в *0пе.

Так будет не всегда (с).

Если два раза бросить монетку и выпадет орел, какая вероятность, что при следующем броске выпадет снова орел?

Если у монетки два орла, как у Украины и еще один двухгодовый орел - сосед, то 100%. Влад, какие у нас точки роста, хотя бы три, кроме сельского хозяйства.
airmax78
 
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  #<1 ... 3127312831293130
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