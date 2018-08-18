Так будет не всегда (с).
Если два раза бросить монетку и выпадет орел, какая вероятность, что при следующем броске выпадет снова орел?
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Додано: Суб 07 бер, 2020 14:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так будет не всегда (с).
Если два раза бросить монетку и выпадет орел, какая вероятность, что при следующем броске выпадет снова орел?
Додано: Суб 07 бер, 2020 14:47
Если у монетки два орла, как у Украины и еще один двухгодовый орел - сосед, то 100%. Влад, какие у нас точки роста, хотя бы три, кроме сельского хозяйства.
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