Vlad442 написав:

Gastarbaiter написав: Будет. Даже лучше. Но не сразу.

Сколько лет отрастали цены на бетон после 2015? Сколько еще расти до уровня 2008? Разве не разумнее слить стояк круш "па 1500", пока еще есть желающие их брать по таким ценам (хотя есть ли они еще, эти желающие?), чтобы через год откупить "па 700"?

Выйти в кэш, скупить на дне упавшие акции тех же нефтяных компаний, например, которые потом все равно отрастут? Будет. Даже лучше. Но не сразу.Сколько лет отрастали цены на бетон после 2015? Сколько еще расти до уровня 2008? Разве не разумнее слить стояк круш "па 1500", пока еще есть желающие их брать по таким ценам (хотя есть ли они еще, эти желающие?), чтобы через год откупить "па 700"?Выйти в кэш, скупить на дне упавшие акции тех же нефтяных компаний, например, которые потом все равно отрастут?

Под угрозой в первую очередь рынки, надутые ипотекой и где был длительный рост последние годы. Мы еще не отросли даже на уровень 13-ого. В польском РН больше рисков, чем в киевском. Пузырь, плюс рванут гастарбайтеры дальше в Германию и кто будет поддерживать цены?По поводу выйти в кэш и потратить деньги на спекуляции - инвесторы обычно берут недвигу не на год и не на два. Слишком велики издержки. Слить быстро это дешево. Купить недорого это долго и побегать. Подремонтировать, обставить и пустить под аренду это деньги, время и нервы. Окупит ли прибыль от спекуляций все это?Еще спекуляции бывают как удачные, так и неудачные. Недвижимость, в наших условиях, это единственный реальный способ хранить накопления с минимальными потерями. Кто знает, сколько будут стоить акции Аппл или Теслы через 20 лет.