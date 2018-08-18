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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 бер, 2020 14:42
airmax78 написав:
Ну, судя по тому, как развиваются компании Тесла и Эппл и как развивается Украина, то за следующие 20 лет акции Тесла и Эппл еще раз в 5-7-10 вырастут, а цены на киевскую недвигу по-прежнему будут в *0пе.
Так будет не всегда (с).
Если два раза бросить монетку и выпадет орел, какая вероятность, что при следующем броске выпадет снова орел?
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Додано: Суб 07 бер, 2020 14:47
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Ну, судя по тому, как развиваются компании Тесла и Эппл и как развивается Украина, то за следующие 20 лет акции Тесла и Эппл еще раз в 5-7-10 вырастут, а цены на киевскую недвигу по-прежнему будут в *0пе.
Так будет не всегда (с).
Если два раза бросить монетку и выпадет орел, какая вероятность, что при следующем броске выпадет снова орел?
Если у монетки два орла, как у Украины и еще один двухгодовый орел - сосед, то 100%. Влад, какие у нас точки роста, хотя бы три, кроме сельского хозяйства.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 15:36
Gastarbaiter написав: prosecutor написав:
Ну что рокетчики. Ракета начинает терять высоту. Еще медленно, еще незаметно. Запомните этот пост
погружение будет болезненным.
Ракетчики празднуют успешный старт. Но за звоном бокалов не слышат, что двигатели уже заглохли.
Вирус набирает обороты. Пока страдает в основном туризм, транспорт и нефтянка. Но другие отрасли тоже не за горами (например, металлургия). Уже отменяются массовые мероприятия во многих городах Европы. Хотел сводить семью в аквапарк, теперь решил воздержаться. Понимаю, что шансы заразиться есть и у меня на работе, и у ребенка в школе, и у жены на фитнесе, и в трамвае - но все равно как-то не хочется в места скопления людей соваться без особой необходимости. Самая мякотка начнется месяца через 3-4, если к тому моменту не найдут эффективную вакцину. Только тогда уже поздно будет выпрыгивать - все парашюты уже разберут.
Так міліарди піплів кушать хочуть, а в нас уже аграрії рулять експорт.
Так що без паніки.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 15:39
sesk написав: prosecutor написав:
Ну что рокетчики. Ракета начинает терять высоту. Еще медленно, еще незаметно. Запомните этот пост
погружение будет болезненным.
По наблюдениям, сильно подорожали однушки у метро. Прям с 33 до 45. Это скока процентов?
А вот двушки рыпнулись следом, но потом как-то подъопустились.
Патамушта в пересічених пеньонзів хватає лише на кавалірку.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 15:44
investorkiev написав: Vlad442 написав: Gastarbaiter написав:
Будет. Даже лучше. Но не сразу.
Сколько лет отрастали цены на бетон после 2015? Сколько еще расти до уровня 2008? Разве не разумнее слить стояк круш "па 1500", пока еще есть желающие их брать по таким ценам (хотя есть ли они еще, эти желающие?), чтобы через год откупить "па 700"?
Выйти в кэш, скупить на дне упавшие акции тех же нефтяных компаний, например, которые потом все равно отрастут?
Под угрозой в первую очередь рынки, надутые ипотекой и где был длительный рост последние годы. Мы еще не отросли даже на уровень 13-ого. В польском РН больше рисков, чем в киевском. Пузырь, плюс рванут гастарбайтеры дальше в Германию и кто будет поддерживать цены?
По поводу выйти в кэш и потратить деньги на спекуляции - инвесторы обычно берут недвигу не на год и не на два. Слишком велики издержки. Слить быстро это дешево. Купить недорого это долго и побегать. Подремонтировать, обставить и пустить под аренду это деньги, время и нервы. Окупит ли прибыль от спекуляций все это?
Еще спекуляции бывают как удачные, так и неудачные. Недвижимость, в наших условиях, это единственный реальный способ хранить накопления с минимальными потерями. Кто знает, сколько будут стоить акции Аппл или Теслы через 20 лет.
продавать недвижимость имеет смысл только если ты покупаешь другую недвижимость.
Иначе какой смысл?
Что делать с кешем? В матрац? На депо под 1% годовых?
Что-бы откупить когда упадет? Так в ожидании падения за год ты арендой недополучишь существенную сумму. Покупка готового - это всегда дорого и брокеры. Покупка котлована в кризис - кто знает какой будет кризис и какие будут риски.
Натаха, коли ще був у Польщі, то і там писали, що 3% депо злотий краще чим покупка нерухомості.
Можливі винятки типа Шльонска чи Щеціна, але при умові що деградація там з допомогою понаїхів зміниться на демографічний ріст і РН оренди піде вгору.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 16:02
Vlad442 написав:
Если два раза бросить монетку и выпадет орел, какая вероятность, что при следующем броске выпадет снова орел?
50%. как и в каждом последующем и предыдущем.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 16:19
Yuri_T написав: Vlad442 написав:
Если два раза бросить монетку и выпадет орел, какая вероятность, что при следующем броске выпадет снова орел?
50%. как и в каждом последующем и предыдущем.
Вообще, честно говоря, не понял к чему был этот пример Влада. Как-будто в том, где сейчас находится американский фондовый рынок и где сейчас находится Украина, есть какой-то элемент случайности.
Если в одной стране более-менее верховенство права последние 200 лет, рыночная экономика, бюджет среднего университета превышает бюджет на образование всей Украины, а в другой стране 30 лет пилят все что плохо лежит, система правосудия не работает, а население стремительно деградирует, то какова внроятность, что фондовый рынок первой страны упадет, а во второй вдруг начнется расцвет?
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Додано: Суб 07 бер, 2020 16:35
flyman написав:
Так міліарди піплів кушать хочуть, а в нас уже аграрії рулять експорт.
Так що без паніки.
Источники валюты:
- Аграрии - прогноз по урожаю на 2020 год слабее, чем на 2019.
- Металлурги - спад в мировой экономике приведет к падению спроса на металл.
- ИТ - спад в мировой экономике приведет к урезанию расходов на обновление ПО.
- ОВГЗ - уже пошел слив.
- Гастрики - спад в мировой экономике приведет к увеличению безработицы и закрытию вакансий большим количеством местных работников.
Где "рист"?
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