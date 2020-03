Додано: Суб 07 бер, 2020 15:36

prosecutor написав: Ну что рокетчики. Ракета начинает терять высоту. Еще медленно, еще незаметно. Запомните этот пост погружение будет болезненным.

Ракетчики празднуют успешный старт. Но за звоном бокалов не слышат, что двигатели уже заглохли.

Ракетчики празднуют успешный старт. Но за звоном бокалов не слышат, что двигатели уже заглохли.

Вирус набирает обороты. Пока страдает в основном туризм, транспорт и нефтянка. Но другие отрасли тоже не за горами (например, металлургия). Уже отменяются массовые мероприятия во многих городах Европы. Хотел сводить семью в аквапарк, теперь решил воздержаться. Понимаю, что шансы заразиться есть и у меня на работе, и у ребенка в школе, и у жены на фитнесе, и в трамвае - но все равно как-то не хочется в места скопления людей соваться без особой необходимости. Самая мякотка начнется месяца через 3-4, если к тому моменту не найдут эффективную вакцину. Только тогда уже поздно будет выпрыгивать - все парашюты уже разберут.

Так міліарди піплів кушать хочуть, а в нас уже аграрії рулять експорт.

Так міліарди піплів кушать хочуть, а в нас уже аграрії рулять експорт.

Так що без паніки.

