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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 бер, 2020 17:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Брент в пятницу рухнул на 10% до 45 долларов
Додано: Суб 07 бер, 2020 18:19
Уноноктій, за кого ти нас приймаєш?
Ти думаєш, ми не здатні самі читати новини?
Краще рекламуй далі нерухомість в Іпенях.
Тобі ж треба годувати 3 дітей і стерилізованого кота.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 07 бер, 2020 18:24
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 07 бер, 2020 18:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Юмор)
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Додано: Суб 07 бер, 2020 18:27
Додано: Суб 07 бер, 2020 18:27
Додано: Суб 07 бер, 2020 18:30
Зепіли вибрали зедента, а нароту України - їсти цю кашу!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 07 бер, 2020 18:31
От і годуй мовчки свого шпіца.
І букварик купи, щоб азбуку вивчити.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 07 бер, 2020 18:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Фигасе, Конговец не просто читает Дубинского, а еще и перепосты делает!!!
Шок!!!
Кстати, МВФ даст свои три копейки аж бегом, соросята знают: не дадут они - дадут другие.
Додано: Суб 07 бер, 2020 18:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"Министерство финансов в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами сообщает о том, что 10 марта 2020 аукционы по размещению ОВГЗ не будут", - говорится в нем.
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