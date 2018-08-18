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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 312931303131313231333134>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 77
Вже навіть перевищили
42%
32
Приблизно на рівні 2013
18%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
6
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 17:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Брент в пятницу рухнул на 10% до 45 долларов
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 18:19

  Унуноктий написав:Брент в пятницу рухнул на 10% до 45 долларов

Уноноктій, за кого ти нас приймаєш?
Ти думаєш, ми не здатні самі читати новини?
Краще рекламуй далі нерухомість в Іпенях.
Тобі ж треба годувати 3 дітей і стерилізованого кота.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 18:24

ну шо вы там, космонавты? :mrgreen:

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 18:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 18:27

  Frant написав:
  Унуноктий написав:Брент в пятницу рухнул на 10% до 45 долларов

Уноноктій, за кого ти нас приймаєш?
Ти думаєш, ми не здатні самі читати новини?
Краще рекламуй далі нерухомість в Іпенях.
Тобі ж треба годувати 3 дітей і стерилізованого кота.

Котик умер три года назад, теперь шпиц.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 18:27

  kingkongovets написав:ну шо вы там, космонавты? :mrgreen:

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Зачем есть говно добровольно?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 18:30

  Унуноктий написав:
  kingkongovets написав:ну шо вы там, космонавты? :mrgreen:

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Зепіли вибрали зедента, а нароту України - їсти цю кашу!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 18:31

  Унуноктий написав:
  Frant написав:
  Унуноктий написав:Брент в пятницу рухнул на 10% до 45 долларов

Уноноктій, за кого ти нас приймаєш?
Ти думаєш, ми не здатні самі читати новини?
Краще рекламуй далі нерухомість в Іпенях.
Тобі ж треба годувати 3 дітей і стерилізованого кота.

Котик умер три года назад, теперь шпиц.

От і годуй мовчки свого шпіца.
І букварик купи, щоб азбуку вивчити.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 18:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Фигасе, Конговец не просто читает Дубинского, а еще и перепосты делает!!!
Шок!!!

Кстати, МВФ даст свои три копейки аж бегом, соросята знают: не дадут они - дадут другие.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 18:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"Министерство финансов в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами сообщает о том, что 10 марта 2020 аукционы по размещению ОВГЗ не будут", - говорится в нем.

Подробней: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/m ... TKzmZ6aFPs
#StockWorld
Унуноктий
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