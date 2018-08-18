Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Так міліарди піплів кушать хочуть, а в нас уже аграрії рулять експорт. Так що без паніки.
Источники валюты: - Аграрии - прогноз по урожаю на 2020 год слабее, чем на 2019. - Металлурги - спад в мировой экономике приведет к падению спроса на металл. - ИТ - спад в мировой экономике приведет к урезанию расходов на обновление ПО. - ОВГЗ - уже пошел слив. - Гастрики - спад в мировой экономике приведет к увеличению безработицы и закрытию вакансий большим количеством местных работников.
Где "рист"?
гляньте на ЗВР и валюту в банках, её очень много, этот год переживём
Дефолт може настати навіть коли буде достатньо ЗВР в країні. Привели пост що в травні типу дефолт. Хоча ЗВР 25млрд $ ) там так не працює , що типу 20 млрд боргу 25-20 = 5 залишок. Якщо виплата по розміру хоча б 3 частина звр - це піпец
Треба аналізувати в чому ЗВР і на скільки вони ліквідні. Колись частина ЗВР України була в паперах Леман Бразерс які полягли.
Gastarbaiter написав:Источники валюты: - Аграрии - прогноз по урожаю на 2020 год слабее, чем на 2019. - Металлурги - спад в мировой экономике приведет к падению спроса на металл. - ИТ - спад в мировой экономике приведет к урезанию расходов на обновление ПО. - ОВГЗ - уже пошел слив. - Гастрики - спад в мировой экономике приведет к увеличению безработицы и закрытию вакансий большим количеством местных работников.
Где "рист"?
гляньте на ЗВР и валюту в банках, её очень много, этот год переживём
Дефолт може настати навіть коли буде достатньо ЗВР в країні. Привели пост що в травні типу дефолт. Хоча ЗВР 25млрд $ ) там так не працює , що типу 20 млрд боргу 25-20 = 5 залишок. Якщо виплата по розміру хоча б 3 частина звр - це піпец
Треба аналізувати в чому ЗВР і на скільки вони ліквідні. Колись частина ЗВР України була в паперах Леман Бразерс які полягли.
не делай вид что ты умный когда ты туп как пробка до конца года денег хватит
Унуноктий написав:не делай вид что ты умный когда ты туп как пробка до конца года денег хватит
Судя по тому шо у вас мозку не вистачає як примножити кошти, крім як купити ЖК медовий, тупий як пробка якраз це ви. Час таких старперів вже проходе, ми бачимо на їх пенсійні конвульсії в купівлі неліквіду.
flyman написав:Так міліарди піплів кушать хочуть, а в нас уже аграрії рулять експорт. Так що без паніки.
Источники валюты: - Аграрии - прогноз по урожаю на 2020 год слабее, чем на 2019. - Металлурги - спад в мировой экономике приведет к падению спроса на металл. - ИТ - спад в мировой экономике приведет к урезанию расходов на обновление ПО. - ОВГЗ - уже пошел слив. - Гастрики - спад в мировой экономике приведет к увеличению безработицы и закрытию вакансий большим количеством местных работников.
Где "рист"?
ВВП ФРН вже скільки років топчеться 1..2% росту, а останнім часом ніби і мінус пішло. Це при тому що населення росте. То подушно ще гірше. Якщо у нас буде ріст не +3..4% за рік, а 0...+1% то що, крах і тотальне зубожіння?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Унуноктий написав:"Министерство финансов в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами сообщает о том, что 10 марта 2020 аукционы по размещению ОВГЗ не будут", - говорится в нем.